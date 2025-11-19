Palo Alto integreert Prisma AIRS met IBM, ServiceNow en meer

Prisma AIRS, het AI-securitycomponent van Palo Alto Networks, krijgt nieuwe integraties. De agents van Factory, Glean, IBM en ServiceNow zijn vanaf nu native beschikbaar. Op deze manier wordt het zo eenvoudig mogelijk om agents te beschermen tegen prompt injections en ander misbruik of ongewenst AI-gedrag.

Zoals vele andere partijen herinnert Palo Alto Networks ons eraan dat AI-agents in aantal zullen exploderen. De algemeen aangenomen voorspelling van Microsoft luidt dat er 1,3 miljard agents in 2028 actief zullen zijn in IT-omgevingen. Dit roept direct de vraag op hoe al deze digitale tools beschermd worden.

Palo Alto heeft hiervoor AIRS gebouwd, dat binnen hetzelfde kalenderjaar alweer toe is aan versie 2.0. Na de overname van Protect AI heeft Palo Alto Networks eerst gewerkt aan het integreren van deze partij in het eigen platform. Nu volgt een uitbreiding van de mogelijkheden van AIRS, dat als platform moet gelden voor end-to-end bescherming van AI. AIRS 2.0 test zichzelf voortdurend tegen dreigingen, zodat ook het platform dat voor beveiliging moet zorgen, zelf veilig blijft. De oplossing werkt in-line, waardoor security niet langer een blokkade vormt voor AI-implementaties.

Anand Oswal, Executive Vice President Network & AI Security bij Palo Alto Networks, legt uit dat Prisma AIRS security moet transformeren van hindernis naar versneller. “Door diepe, native integraties met Factory, Glean, IBM en ServiceNow bieden we de vertrouwde securitybasis die nodig is voor snelle deployment.”

Vier nieuwe partnerships

De Factory-integratie beschermt ontwikkelworkflows door prompts, responses en tool calls te inspecteren. Ontwikkelteams kunnen hierdoor AI-gedreven ontwikkeling sneller uitrollen met de zekerheid dat code en data end-to-end beschermd zijn.

Bij Glean, dat nu algemeen beschikbaar is, voegt Prisma AIRS een extra beveiligingslaag toe aan de bestaande securityarchitectuur. De integratie scant gebruikersprompts en LLM-responses in real-time. “Security moet net zo snel evolueren als AI-agents worden geïmplementeerd,” aldus Sunil Agrawal, CISO bij Glean.

De IBM-integratie werkt samen met watsonx Orchestrate en Project Bob, de “AI-gedreven” IDE van IBM. Prisma AIRS voert hier prompt security uit en detecteert kwetsbare of kwaadaardige code. ServiceNow AI Agent Studio krijgt door de integratie betere beveiliging voor agentic workflows voordat agents acties uitvoeren. Ravi Krishnamurthy, Vice President AI Platform bij ServiceNow, benadrukt dat de integratie organisaties helpt om AI effectief in te zetten terwijl operaties veilig blijven.

Platformbenadering wordt standaard

De nieuwe integraties zijn een voor de hand liggende stap om AIRS 2.0 volwassen te maken. Als onderdeel van de platformstrategie van Palo Alto Networks moet ook AI met een complete securityoplossing te beschermen zijn, waarbij agents nu de aandacht krijgen. Alleen bij AI blijft het overigens niet als het gaat om uitbreidingen van het platform. Recent kondigde Palo Alto bijvoorbeeld de nieuwe module Cortex Cloud ASPM aan, gericht op preventie van securityproblemen tijdens ontwikkeling.

Desondanks is er een focus op AI-security, en die komt niet uit de lucht vallen. Het aantal AI-toepassingen groeit snel, waarbij machine identities een nieuwe uitdaging vormen. Identity security-spelers hebben inmiddels besloten dat agents in dezelfde interfaces beheerd moeten worden als de identiteiten van normale werknemers. Waar traditionele security zich dus richtte op deze menselijke gebruikers, moeten organisaties nu ook rekening houden met grote aantallen agents die gevoelige data raadplegen en niet altijd even voorspelbare acties uitvoeren.

Door native integraties met bestaande platforms willen securityleveranciers voorkomen dat organisaties moeten kiezen tussen innovatie en security. Het verleden leert ons dat het een regelmatig zonder het andere binnen een bedrijf opkomt. De integraties moeten ervoor zorgen dat teams kunnen blijven werken met vertrouwde tools terwijl security automatisch meekijkt.