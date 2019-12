Topinvesteerder spoort HP aan in te gaan op Xerox-bod

Carl Icahn, de grootste aandeelhouder van Xerox en de op vijf na belangrijkste aandeelhouder van HP Inc., vindt het vanzelfsprekend dat de twee bedrijven hun krachten moeten bundelen en hoopt dat aandeelhouders dat signaal naar het management van HP sturen.

Het is geen geheim dat investeerder Carl Icahn een grote voorstander is van de samenvoeging van HP Inc. en Xerox. Sinds begin vorige maand aan het licht kwam dat Xerox een bod op het veel grotere HP overwoog, is Icahn vrijwel onophoudelijk aan het lobbyen om de deal rond te krijgen. Hij stuitte echter op een duidelijke njet van HP’s management. Dat vindt dat Xerox HP onder-evalueert en het zelf een goed toekomstplan heeft. Bovendien stelt HP zich vragen bij de schuldenlast die gepaard zou gaan bij een overname door Xerox.

Synergie

Het hele verhaal is vreemd. Xerox is met een totale beurswaarde van 8,4 miljard een dwerg vergeleken met HP, dat tegen de 30 miljard dollar afklokt. Beide bedrijven hebben desalniettemin een erg complementair portfolio in de printingbusiness. Waar Xerox een printbedrijf is, is HP natuurlijk één van ’s werelds grootste laptopbouwers met een leidend marktaandeel in zowel B2B als B2C.

Icahn ziet desalniettemin overeenkomsten die tot twee miljard euro aan besparingen kunnen opleveren bij de twee bedrijven. Waarom hij lobbyt voor de overname van HP door Xerox in de plaats van het omgekeerde, is onduidelijk. De investeerder vindt dat de bestuursraad niet capabel is om het bedrijf de toekomst in de leiden en denkt dat de raad het voorstel van Xerox enkel afwijst om de eigen jobs te vrijwaren.

Eigen geldgewin

Dat HP Inc. zich na de splitsing van HP in 2015 razendsnel ontpopte tot een verrassend dynamisch in innovatief bedrijf met een moderne mentaliteit, en dat Xerox eerder een printerdinosaurus is, speelt niet mee in de redenering van de man. De afschildering van HP’s bestuurders als incapabel valt ook te zien als een tactiek om het vertrouwen van de aandeelhouders in het management te schaden, zodat zij meer geneigd zijn om met Xerox te stemmen wanneer het vijandige overnamebod op hun bord terecht komt.

Het laatste woord over de overname is nog niet gesproken. Hoewel er ongetwijfeld pro’s en con’s voor beide scenario’s zijn, lijkt Icahn ons toch vooral voor de eigen winkel te spreken als aandeelhouder van beide bedrijven. Een tijdelijke stijging van het aandeel zou de man een goed moment bieden om de impact van de tanende printermarkt op zijn portfolio te mitigeren en aandelen van de hand te doen, moest zijn ambitie daar liggen. Icahn heeft immers geen enkele reden om op de lange termijn te kijken als hij snel geld kan verdienen aan een overnamehype op korte termijn.