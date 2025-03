HP tegen klanten en partners: “wij zijn klaar voor importheffingen”

Supply chain van HP is klaar voor (geopolitieke) uitdagingen dankzij lessen die het bedrijf heeft geleerd tijdens en na de coronapandemie.

Tijdens de coronapandemie ging het niet zo goed met de supply chain van HP (en met die van vrijwel alle andere fabrikanten). De supply chain ‘oude stijl’, waarbij er ergens centraal producten worden gemaakt (doorgaans China), die vervolgens wereldwijd worden gedistribueerd, kwam toen piepend en krakend tot stilstand.

HP trok lering uit de problemen met de eigen supply chain en heeft deze stevig aangepakt. Dat vertelt HP-CEO Enrique Lores tijdens HP Amplify, de jaarlijkse partnerconferentie van het bedrijf. Het heeft tegenwoordig een veel beter gediversifieerde supply chain, met veel meer regionale en zelfs lokale focus. Dat levert niet alleen een supply chain op die beter om kan gaan met ingrijpende gebeurtenissen zoals corona. Het maakt het ook eenvoudiger om geopolitieke veranderingen aan te kunnen.

Flexibel, weerbaar en snel

HP heeft van de supply chain overduidelijk een prioriteit gemaakt. Het heeft met Ernest Nicolas zelfs een Chief Supply Chain Officer in de gelederen. Die kwam tijdens Amplify op het podium om uit te leggen hoe een supply chain er volgens hem en HP uit moet zien.

Twee kernbegrippen die Nicolas noemt zijn flexibiliteit en weerbaarheid. Dat zijn kenmerken die volgens hem onmisbaar zijn voor een moderne supply chain. Dat houdt de producten van het bedrijf beter leverbaar, ook als er zaken gebeuren waar HP zelf geen invloed op heeft. De regionale benadering waar Lores het eerder over had is hier een cruciaal onderdeel van.

Met de nieuwe inrichting van de supply chain kan HP niet alleen beter en sneller verkopen, ook de relatie met de partners wordt er beter van. Die was namelijk niet enorm goed, geef Nicolas eerlijk toe. Hij toont ook wat reacties van enkele partners uit het kanaal uit het verleden. Die zijn niet mals. Inmiddels is dit echter aangepakt en verschijnen er nieuwere en veel positievere opmerkingen op het scherm, van dezelfde partners die eerder erg negatief waren.

Klaar voor wat komen gaat

De boodschap die HP mee wil geven aan partners en eindklanten, is dat de supply chain van het bedrijf goed om kan gaan met (plotselinge) veranderingen in de wereld. Nicolas haalt specifiek de importheffingen aan waar president Donald Trump zo kwistig mee strooit de laatste tijd. “Tegen het einde van dit jaar zal 90 procent van wat HP in de VS verkoopt, buiten China gemaakt zijn”, geeft hij aan. Dat betekent dat de importheffingen die specifiek op China gericht zijn vrijwel geen impact zullen hebben op de zaken die HP in de VS doet. Hij durft de volgende stelling dan ook wel aan: “We zijn klaar voor importheffingen.”

Let wel, Nicolas heeft het specifiek over de importheffingen die Trump opgelegd heeft voor producten uit China. Als er ook heffingen komen op producten uit andere landen en regio’s die van belang zijn voor HP, kan het alsnog wel zijn dat het bedrijf er last van krijgt. Maar zelfs dan is een gedistribueerde benadering met veel regionale en lokale focus (inclusief meer lokaal in de VS fabriceren) beter dan een gecentraliseerde.

Het ziet er op basis van wat we van Nicolas horen al met al dus goed uit voor HP en voor de partners die veel van de verkopen doen voor het bedrijf. Het staat er in ieder geval veel beter voor dan een jaar of 4 à 5 geleden.

Lees ook: Amerikaanse importheffingen op Chinese producten raken techbedrijven