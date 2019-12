Nvidia-AI maakt van 2D-beelden 3d-modellen

Platte beelden die door middel van kunstmatige intelligentie (AI) toch diepte kunnen krijgen en zo een leven in 3D krijgen. Nvidia ontwikkelde met DIB-R een mogelijkheid om dat voor elkaar te krijgen, wat vooral nuttig moet zijn voor robotics.

Aankomende week zal het model worden gepresenteerd tijden de jaarlijkse Conference on Neural Information Processing System in Vancouver, maar Nvidia komt een paar dagen eerder al met een voorproefje. Aan de hand van een voorbeeld probeert de techgigant uit te leggen wat er zo speciaal is aan de nieuwe AI

“Mensen zien in 2D, maar de beelden worden door je retina gecombineerd om ook diepte mee te krijgen. Zodoende zorgt dat voor een 3D-beeld. Apparaten die leren, moeten datzelfde kunnen om nauwkeurig data van beelden te begrijpen. Met DIB-R wordt een 3D-beeld gevormd aan de hand van een 2D-afbeelding”, aldus Nvidia.

Praktisch nut

Voor robots zou de nieuwe techniek volgens Nvidia uitermate handig zijn, aangezien autonome machines daardoor betere inschattingen kunnen maken aan de hand van hun omgeving. Niet alleen dat, ook zou er van bestaande beelden een 3D-versie gemaakt kunnen worden.

Onderzoeker Jun Gao haalt een voorbeeld aan waarin DIB-R aan de hand van een afbeelding van een vogel (2D) een 3D-variant gemaakt kon worden. Iets wat in theorie ook gedaan zou kunnen worden met archiefbeeld van lang geleden, waardoor er letterlijk extra diepgang kan worden geboden.