IBM zet nieuwe supercomputer AiMOS in voor AI

IBM heeft zijn nieuwste supercomputer AiMOS geïnstalleerd op de Rensselaer Polytechnic Institute in New York. AiMOS moet helpen bij het ontwikkelen van nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)-systemen.

De supercomputer heeft een snelheid van 8 petaflops en kan dus acht quadriljoen berekeningen per seconden uitvoeren, bericht Silicon Angle. Dat zou AiMOS de krachtigste supercomputer op een privéuniversiteit maken.

AiMOS staat op plek 24 in de lijst van krachtigste individuele computersystemen. Het gebruikt dezelfde architectuur voor stroomtoevoer als de krachtigste supercomputers ter wereld, de Summit en de Sierra. Die computers zijn in handen van het Amerikaanse ministerie voor Energie.

AI-systemen steeds efficienter maken

IBM wil systemen voor kunstmatige intelligentie in de komende tien jaar “duizendmaal zo efficiënt maken”. De Rensselaer-universiteit wil AiMOS gebruiken om meer onderzoek te doen naar AI.

Het heeft het systeem nodig voor de ontwikkeling van betere chips en systemen, schrijft Silicon Angle. Kunstmatige intelligentie vereist bijzonder sterke machines. AiMOS moet de modellen construeren en de simulaties en berekeningen uitvoeren die onder andere nodig zijn voor de bouw van krachtige CPU’s en GPU’s.

IBM noemt dit “systemen voor speciale doeleinden” en ziet daarin een grote kans voor kunstmatige intelligentie.

Maar Rensselaer gaat AiMOS op meer vlakken inzetten. De supercomputer moet bestaande projecten gaan ondersteunen, zoals het milieumonitoringssysteem van Lake George in New York. Daar komt jaarlijks negen terabyte informatie uit voort.

Supercomputers van IBM

Summit en Sierra, de twee supercomputers waar AiMOS wel iets weg van heeft, komen ook uit de koker van IBM. Summit zou hypothetisch zelfs topsnelheden van 200 petaflops kunnen bereiken.

Deze supercomputer bestaat uit meer dan 4.600 servers en kan in één uur een probleem oplossen waar een gemiddelde desktop dertig jaar over doet. Dat kost wel wat: het koelsysteem van Summit slurpt 15.000 liter water per minuut.