Patentaanvraag in Europa afgewezen vanwege AI als uitvinder

De aanvraag van twee patenten in Europa, is officieel afgewezen door het European Patent Office (EPO). De reden? De uitvinder van de producten was een AI en geen persoon.

Voor een tweetal totaal verschillende producten (EP 18 275 174 en EP 18 275 163) werd begin november 2018 een patentaanvraag ingediend (niet alleen in Europa maar ook de VS en het Verenigd Koninkrijk) maar het EPO keurde de aanvraag na een lange periode van nadenken af. De uitvinding werd namelijk toegekend aan DABUS, een AI gemaakt door Imagination Engines.

Ouderwetse regelgeving een probleem

Volgens de eisen van het EPO (en ook het Britse Intellectual Property Office) kan een patent alleen worden goedgekeurd als dat wordt aangevraagd door een individu, om juridische problemen te voorkomen als een patent wordt goedgekeurd dat op naam staat van een bedrijf of instantie. Om die reden kan dus alleen een patentaanvraag van een mens worden goedgekeurd.

Het team achter de aanvraag voor het patent, geleidt door professor Ryan Abott van de universiteit van Surrey, redeneerde dat een machine die exact hetzelfde kan doen als een mens, ook als uitvinder kan worden gezien.

In gesprek met de BBC kaartte Abott in december al aan dat als AI werd gezien als volwaardige mogelijke uitvinder, het hele systeem rondom eigendom en rechten op bepaalde patenten niet meer geldt. In plaats daarvan suggereerde de professor dat de AI genoteerd zou worden als de uitvinder, maar de eigenaar van de AI het patentrecht zou hebben.

Een tegenslag dus voor het team, maar het zorgt er wel voor dat het EPO en de IPO zich nu wel moeten buigen over de kwestie. Laatstgenoemde meent namelijk dat er niet om de economische voordelen van AI heen kan worden gegaan en dat het hun taak is de daarmee gepaarde uitdagingen aan te gaan.