Witte Huis wil dat Europa agressieve AI-regulering vermijdt

Het Witte Huis heeft een aantal voorstellen gedaan voor het ontwikkelen en gebruiken van kunstmatige intelligentie (AI) in het eigen land. Hierbij roept het zijn Europese bondgenoten ook direct op om te hardnekkige regulering te vermijden.

In een fact sheet valt te lezen dat het Witte Huis overregulering wil voorkomen. De regering van President Donald Trump van de VS wil namelijk “betrouwbare AI bevorderen”. Instanties moeten “eerlijkheid, non-discriminatie, openheid, transparantie, en veiligheid” overwegen bij het creëren van om het even welke nieuwe regels. Het Witte Huis vraagt federale instanties en zijn Europese bondgenoten dan ook om “hardhandige” regels te vermijden die de innovatie in AI zouden kunnen beperken.

Bezorgdheid over AI

De boodschap van de Amerikaanse regering komt volgens SiliconAngle op een moment dat verschillende Amerikaanse staten bezorgdheid over AI hebben laten merken. In Californië introduceerden wetgevers bijvoorbeeld vorig jaar een driejarig verbod op het gebruiken van body cams met gezichtsherkenningssoftware door de politie en andere wetshandhavers. Dit zou namelijk een bedreiging voor de burgerlijke vrijheden van mensen betekenen.

Ook in Europa bereidt men zich voor op meer AI-regelgeving. Vorig jaar heeft de High-Level Expert Group on AI van de Europese Commissie een aantal richtlijnen gepubliceerd aangaande het ethisch gebruik van AI. Die regelgeving zou eventueel de basis kunnen gaan vormen voor nieuwe regelgeving van de Europese Unie.

Het Witte Huis heeft volgens SiliconAngle al eerder aangegeven dat het van plan is om AI-regelgeving slechts losjes te handhaven. In een bespreking in 2018 met vertegenwoordigers van meer dan 30 grote Amerikaanse bedrijven, waaronder Boeing, Amazon.com en Microsoft, lieten ambtenaren deze bedrijven weten dat ze de ontwikkeling van AI niet in de weg zouden staan.