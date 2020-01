Amazon onderzoekt hamvraag: waarom koopt men ‘irrelevante’ producten?

In een nieuwe onderzoek van Amazon duikt de webwinkel dieper een vraag die winkels logischerwijs bezighoudt: waarom kopen veel gebruikers van Amazon producten die door de eigen service niet als relevant wordt gemarkeerd?

Een tipje van de sluier wordt al gelicht in januari, terwijl het volledige onderzoek pas in februari tijdens de ACM Web Seach & Data Mining conference zal worden besproken. In dat onderzoek wordt gekeken naar het gebruik van shoppen aan de hand van spraak (zoals met Alexa) en de producten die vervolgens daadwerkelijk worden gekocht.

Amazon noemt als voorbeeld het gebruik van de opdracht: ‘Alexa, koop hamburgers’. Waar de webwinkel de aanschaf van daadwerkelijk eetbare hamburgers als relevant zou markeren, zou dat product vervolgens niet worden gekocht. Wél voegden gebruikers een drukvorm voor het maken van een hamburger toe aan hun winkelwagen en werd die bestelling afgerond: dat terwijl dat product het label ‘irrelevant’ had meegekregen.

Verbeterde zoekresultaten voor gebruikers

In het onderzoek wordt gekeken naar wat voor redenen mensen hebben om producten te bestellen die in eerste instantie misschien gezien worden als irrelevant, maar op een bepaalde manier toch logisch zijn. Dat om uiteindelijk een manier te vinden om de algoritmen van zoeken door middel van spraak te verbeteren. Betere zoekresultaten tonen om gebruikers beter van dienst te kunnen zijn.

Door de data van gebruikers te analyseren, kwam Amazon tot de conclusie dat er bepaalde aspecten kwamen kijken bij de reden om irrelevante producten te kopen. Allereerst werd geconstateerd dat er sneller iets wordt gekocht dat op dat moment populair is op Amazon, of als het een goedkoper, minder relevant alternatief betreft. Daarnaast zag men ook een duidelijke scheiding tussen bepaalde categorieën van producten. Met speelgoed en digitale producten, zijn gebruikers eerder geneigd iets te kopen dat wordt aangemerkt als irrelevant: bij boodschappen en beauty-producten was dat niet het geval.