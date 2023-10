Google Search-topman Prabhakar Raghava is bezorgd over de concurrentie van Amazon en TikTok. De topman zei dat tijdens zijn verklaring in de zaak van het Amerikaanse Department of Justice (DoJ) tegen de techgigant.

De Google Search-topman geeft aan ’s nachts wakker te liggen van de concurrentie van online retailer Amazon en social media-app TikTok van ByteDance. Ook zouden voornamelijk jongeren dagelijks vier uur per dag spenderen aan het bezoeken van WhatsApp of Instagram van Meta Platforms, wat hen ook weer bij Google Search weghoudt.

De topman deed de uitspraken in het proces om aan te tonen dat het zoekplatform niet de ‘one-stop-shop’-functie heeft zoals door het Amerikaanse DoJ wordt beweerd.

Ander gebruik van Google Search

Volgens Prabhakar Raghava gebruikt de jongste generatie Google Search vooral voor het maken van huiswerk, maar gaan voor meer interessante zaken naar andere platforms. Vooral de andere interactie die (jongere) gebruikers hebben met deze platforms leidt ertoe dat het gebruik van de via een website benaderbare zoekmachine daalt, geeft de Google Search-topman verder aan.

Waar verder vroeger bezoekers naar Google gingen voor actuele informatie, gaan deze ook steeds meer naar de andere platforms. Deze bieden de informatie vaak sneller aan dan de zoekmachine kan indexeren.

Ook Amazon grote concurrent

Ook op het gebied van online shopping daalt het gebruik van Google Search, nu potentiële kopers eerst gaan rondkijken op het platform van Amazon. Het Amerikaanse DoJ probeerde deze laatste stelling onderuit te halen door te stellen dat Google Search actief verdient aan het Amazon-platform.

De Google-topman gaf toe dat Amazon miljarden dollars betaalt voor zijn online presentie binnen Google Search.

