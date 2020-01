Kritiek op Google na aanpassing rondom geadverteerde links

In plaats van een duidelijk afgezonderde ‘ad’ in een hokje, toont Google Search sinds begin deze maand geadverteerde links in de zoekresultaten met een andere aanduiding. Een aanduiding die het volgens critici veel lastiger maakt om duidelijk te zien dat het een resultaat betreft waar geld voor is betaald om hoger in de resultaten te verschijnen.

De nieuwe versie van de zoekresultaten doet het lijken alsof de ‘Ad’ voor de URL van de site niets meer is dan een logo: bij niet-geadverteerde links staat op exact diezelfde plaats namelijk het logo van de website zelf. De scheidingslijn tussen wat een advertentie is en wat een ‘normale’ webpagina is, is volgens critici daardoor flinterdun geworden.

Onduidelijkheid

Niet alleen zouden gebruikers van Google Search minder snel doorhebben dat het om een advertentie zou gaan, het bewijs dat men daardoor vaker op de link zouden klikken werd direct geleverd. In een publicatie in Digiday werden drie grote marketing-consultancybedrijven gevraagd naar de impact van de aanpassing van Google. Twee van de bedrijven meenden geen groot verschil te zien ten opzichte van voorheen, één ander bedrijf (NordicClick Interactive) gaf toe dat er bij verschillende klanten een toename in de click rate te zien was van tussen de vier en tien procent.

De verandering van waar en hoe een zoekresultaat wordt aangemerkt als advertentie, is op zich niet nieuw. Vorig jaar kwam de aanpassing al naar de mobiele variant van Google Search, toen met de onderbouwing dat de update ‘beter weergaf waar de informatie vandaan komt’.