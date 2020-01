ServiceNow neemt AI-startup Passage AI over

Waar ServiceNow vorige week nog miljoenen neerlegde voor de Israëlische startup Loom Systems, is het deze week Passage AI dat door het bedrijf gespecialiseerd in het automatiseren van bepaalde bedrijfsfuncties wordt overgenomen. Het is niet bekend hoeveel ServiceNow voor Passage AI betaalt.

Passage AI specialiseert zich voornamelijk in het maken van chatbots die vervolgens door bedrijven uitgerold kunnen worden op een eigen website, Facebook Messenger, Alexa en andere platformen. De chatbots zijn in staat om ruim honderd verschillende talen te spreken, waardoor het behandelen van vraagstukken van klanten aanzienlijk makkelijker zou worden.

Dat is dan ook precies waarom ServiceNow de startup overneemt, aangezien het de functie wil toevoegen aan de service die het zelf biedt: ‘Het soepeler laten verlopen van de workflow van een bedrijf’.

Niet de eerste startup

Details rondom de overname zijn vooralsnog niet bekendgemaakt. Gezien de klanten van Passage AI gaat het wel om een inmiddels relevante speler. Onder andere autofabrikant Ford en Mastercard gebruiken de diensten, aangezien de chatbot van Passage AI het communiceren in tal van verschillenden landen (met verschillende talen) makkelijker maakt.

Vorige week nam ServiceNow nog de startup Loom Systems over, dat zich specialiseert in het monitoren van datastromen binnen een bedrijf. Onder de klanten van het bedrijf was onder andere Microsoft te vinden.

In de laatste paar jaar nam ServiceNow al meerdere AI startups over om de eigen service uit te breiden. Deze twee zijn de eerste onder leiding van de nieuwe CEO Bill McDermott, de man die eerder CEO was van SAP.