ServiceNow neemt startup Loom Systems over

ServiceNow heeft bekendgemaakt dat het de startup Loom Systems heeft overgenomen. Het gaat om een Israëlische startup die gespecialiseerd is in het monitoren van IT-infrastructuur.

Loom Systems heeft een oplossing ontwikkeld met de naam Sophie. Met sophie is het mogelijk om je IT-infrastructuur te monitoren en door het toevoegen van kunstmatige intelligentie (AI) kan exact worden vastgesteld waar een storing zich bevindt binnen de infrastructuur. Dat maakt de oplossing van Loom Systems waarschijnlijk zo gewild.

Sophie verzameld alle log en metric data van een bedrijf in één database. Vervolgens gaat de AI-engine door al die logs heen en als daar abnormale zaken in staan of problemen worden gedetecteerd dan wordt hier melding van gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een server die niet goed functioneert, of prestatie problemen heeft. Hetzelfde geldt voor applicaties als die niet meer reageren of niet snel genoeg. De melding die Sophie genereert wordt zo simpel mogelijk in het Engels opgesteld met tips waar de IT-beheerder moet zoeken. Daarnaast kan Sophie laten zien hoe soortgelijke problemen in het verleden zijn opgelost.

Onder de klanten van Loom Systems bevinden zich onder meer de Verenigde Naties en Microsoft. Waarmee de oplossing zich in elk geval bewezen lijkt te hebben. De oplossing valt in de categorie AIOps welke in opkomst is. Recent nam VMware het bedrijf Nyansa over, dat in dezelfde categorie actief is.

Voor ServiceNow past deze oplossing prima in hun IT Service Management business. Voor meer info over ServiceNow lees ook ons artikel: Niemand weet wat ServiceNow doet en wat je ermee kan.