Google wil real-time vertaling toevoegen aan Translate

Google is van plan om een live transcriptie feature toe te voegen aan zijn Translate-dienst. Hierdoor kan een gebruiker gesproken tekst in een taal opnemen om vervolgens de vertaling in een andere taal in real-time te krijgen.

In gesprek met SilionAngle laat Sami Iqran (product manager bij Google Translate) weten dat de nieuwe functie al in een vergevorderd stadium is. Zodra achtergrondgeluiden genegeerd kunnen worden, zal een gesprek direct vertaald én getranscribeerd kunnen worden. Google hoopt de functie in de komende maanden te kunnen uitrollen voor gebruikers van Android.

Voor het gebruik van de real-time vertaling is wel een internetverbinding nodig. Er moet namelijk best wat data uitgewisseld worden om een gesprek te vertalen en direct om te zetten in een tekstdocument. De huidige generatie telefoons zou daar niet krachtig genoeg voor zijn om dat op de aanwezige CPU te runnen.

Verdere stappen

In eerste instantie zal de real-time vertaling alleen werken voor gesprekken die worden opgenomen door de interne microfoon van een telefoon, maar Google hoopt later een functie te kunnen toevoegen waarmee reeds opgenomen gesprekken vertaald kunnen worden. Iets dat het transcriberen van interviews een stuk makkelijker zal maken, ware het niet dat daar nog wat haken en ogen aan zitten.

Zo is het lastig voor de vertaal app om bepaalde pauzes te herkennen, net als het kunnen plaatsen van punten en komma’s.

Als het Google Translate lukt om dergelijke hordes te nemen, dan zal het een behoorlijke stap zetten op het gebied van real-time vertaling in combinatie met transcriberen. Een app als Live Transcribe maakt dat laatste al mogelijk, maar kan dit (vooralsnog) alleen in de taal waarin wordt gesproken. Google zou daar dus ook nog een behoorlijk vertaling bij kunnen voegen, die wordt verbeterd naarmate de algoritmen van de app bijleren.