De Apple Vision Pro is de eerste grote productlancering van Apple in 2024. De headset zweeft ergens tussen de doorgang naar een virtual reality (VR)-wereld en het digitaliseren van de werkelijke wereld met augmented reality (AR). Wat kan je nu precies kopen voor 3.500 Amerikaanse dollar?

Personen die de Apple Vision Pro al hebben getest, vinden dat het toestel wel degelijk behoort tot de categorie VR-headsets. Er is geen ‘glas’ tussen de drager en de echte wereld, maar een volledige computer tussen de gebruiker en zijn omgevinging. Het is wel een optie om via deze computer in de echte wereld te kijken, maar het is evengoed mogelijk om ervoor te kiezen een volledig andere omgeving af te spelen, zoals de maan.

Ruimte voor verbetering in eerste generatie

Het is duidelijk dat Apple nog niet alle ongemakken heeft kunnen wegwerken in de eerste generatie van zijn headset. “De Apple Vision Pro heeft alle eigenschappen van een toestel van de eerste generatie”, omschreef The Wall Street Journal de algemene ervaring. Zo nemen testers waar dat het toestel een aanzienlijk gewicht heeft. Een weging van The Verge leert ons zelfs dat de bril zwaarder is dan de laatste generatie van de Meta Quest en zijn Pro-variant. In die concurrerende headset van Meta zit de batterij overigens wel ingebouwd. Dat terwijl Apple er net voor koos de batterij uit de Vision Pro te houden om het toestel ‘licht’ te houden.

De batterijcapaciteit van de headset is beperkt tot twee en een half uur. Dat is prima voor iemand die het toestel wil gebruiken in zijn vrije tijd. Aangezien het echter een aanvulling moet vormen op de echte wereld en een dag uit veel meer uren bestaat dan twee en een half uur, vinden we die batterijcapaciteit te beperkt.

Verder kunnen er problemen ontstaan met het kussen dat magnetisch aan de binnenkant van het computergedeelte werd bevestigd. Dit klikt namelijk goed genoeg vast tijdens het gebruik van het toestel. Alleen komt het kussen redelijk snel los als de headset hieraan wordt opgepakt. Het is natuurlijk zonde om een headset van 3.500 dollar zo snel op de grond te zien vallen.

Zuiver beeld, maar met een randje

Testers zijn wel erg tevreden over de scherpte van de micro-OLED lenzen dat per oog ongeveer op 4K uitkomt. Er is lof voor de zuiverheid van het beeld voor objecten in het midden van het scherm. Maar die scherpte zou aan de zijkanten van het display al snel verloren gaan. Op die zijkant botst een gebruiker volgens de testen al snel, doordat er duidelijk een zwarte rand omheen de het beeld te zien is, waar het scherm van de Apple Vision Pro stopt. Je zou het kunnen vergelijken met het dragen van een bril, waarbij de randen van je bril de kijkhoek om je heen belemmeren.

Bij The Verge merken ze op dat ook Apple geen oplossing heeft weten te bedenken voor display-problemen die ook andere headsets ervaren. “Je kan echt voelen dat de ambities van het bedrijf voorlopen op het product zelf”, stelt de reviewer.

Goed beeld en geluid

Waar de computer in de Apple Vision Pro wel in uitblonk was het snel verwerken van data en beelden. Volgens Apple zijn er slechts 12 milisenconden latency, tijd waarin de camera het beeld moet verwerken en de dataprocessing gebeurt. Apple ziet voor de headset bijvoorbeeld een gebruik weggelegd voor het volgen van online vergaderingen of het surfen op het internet. Dat werken mag niet gestoord worden door trage laadtijden. Het zou erg vervelend zijn om in een meeting te zitten en het geluid al te horen van spreker 2 terwijl in je scherm spreker 1 nog aan het woord is. Teams en Zoom zijn overigens al apps downloadbaar voor de headset.

Dat geluid is trouwens goed te verstaan en lijkt volgens de testers ook werkelijk te komen vanaf het gebied waarin bijvoorbeeld de meeting zit in het beeldscherm van de headset. “De headset ondersteunt ruimtelijke audio, dus als je je hoofd wegdraait van de film die voor je staat, blijft het geluid op dezelfde plek, net alsof je naar een echte tv kijkt”, schrijft CNBC. Alleen raden testers aan om met een koptelefoon of oortjes te werken. Het geluid dat uit het toestel komt zou namelijk erg luid zijn en eenvoudig te horen voor personen die fysiek in de buurt zijn.

Beperkt nut in zakelijk gebruik

Dan merken de reviewers nog op dat het langer zal duren dan normaal om taken met de Apple Vision Pro gedaan te krijgen. Om te werken met de headset registreert het toestel de handgebaren van de gebruiker. Zo neemt de headset waar welke handeling de gebruiker wil uitvoeren, maar om te weten waar die handeling moet worden uitgevoerd, registreert de headset de oogbewegingen. “Ik ben nog nooit zo blij geweest om een echt toetsenbord te zien”, was bijvoorbeeld de reactie van The Wall Street Journal na een bericht te typen met het digitale toetsenbord in de headset.

De gebruiker moet dus kijken naar de plaats waar de handeling moet worden uitgevoerd om alles correct te laten gaan. Dat zorgt dat handelingen trager gaan dan in het echte leven. Er zijn bijvoorbeeld maar weinig mensen die constant kijken naar het toetsenbord tijdens het typen van een tekst. Iets dat de Apple Vision Pro wel vereist. Deze zaken doen zich overigens voor bij alle headsets die tot nu toe op de markt zijn. De reviewers merken wel op dat de Vision Pro deze problemen vermindert, maar dus niet volledig wegneemt.

Productiviteit verlaagt

De Apple Vision Pro kampt over het algemeen met het probleem dat het nog niet helemaal heeft uitgezocht welke doelgroep het toestel nu exact wil bedienen. Zo wordt bijvoorbeeld de VR-headset van Meta eerder gepositioneerd als een toestel om tijdens vrije tijd te gebruiken of specifiek tijdens meetings voor zakelijk gebruik.

De Apple Vision Pro daarentegen wordt voorgesteld als een headset die op ieder moment van de dag kan worden gebruikt en dus ook om te werken. In de realiteit zal dat ten koste gaan van de snelheid waarmee een werknemer taken uitvoert. Een goede reden om 3.500 Amerikaanse dollar te spenderen aan de Apple Vision Pro voor zakelijk gebruik is er dus simpelweg niet.

De echte wereld, maar dan slechter

Dat zou in toekomstige generaties van de headset kunnen veranderen. Eens de kinderfouten als het zware gewicht en het wazige beeld aan de zijkanten van het scherm zijn weggewerkt, is het gebruik van de headset al vriendelijker. Om ook aan de productiviteit nog bij te dragen, zijn er nog meer stappen te zetten. Wie een dergelijk toestel dan wel eens wil gebruiken om het volgen van een online meeting op te leuken, kan net zo goed een goedkoper alternatief aanschaffen.

Dat geldt ook voor het gebruik in vrije tijd, want games die goed scoren voor VR zijn niet verkrijgbaar op de Apple Vision Pro. Daarnaast zal het snel opvallen dat het toestel te zwaar is om mee rond te lopen. Bovendien zijn er geen limieten in te stellen aan de ‘speelruimte’, ofwel de fysieke ruimte in de kamer waarin je veilig kan rondlopen. Op een VR-headset zal een gebruiker die uit deze ruimte gaat uit de game worden gehaald om te voorkomen dat er geen fysieke ongelukken gebeuren.

