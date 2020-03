Jeff Bezos: ‘Ontslagen Amerikanen kunnen voor Amazon komen werken’

In een brief schrijft Amazon-topman Jeff Bezos dat er bij Amazon extra banen bijkomen. Volgens Bezos wordt er door de coronacrisis veel meer besteld, wat op korte termijn zorgt voor 100.000 extra banen bij Amazon. Deze banen kunnen volgens de topman worden opgevuld door de mensen die hun baan hebben verloren door de coronacrisis.

In de Verenigde Staten zijn afgelopen week horecazaken gesloten om de verspreiding van het virus te beperken. Hierdoor zit een groot deel van het horecapersoneel opeens zonder werk en inkomen. Voor een deel van deze groep mensen is er volgens Bezos ruimte bij Amazon.

De webshop doet er volgens Bezos alles aan om alle bestellingen tijdig te leveren en essentiële producten als ontsmettingsmiddelen, babyvoeding en medicijnen bij de klant te krijgen. Bezos bedankte het personeel van Amazon voor hun harde werk de afgelopen weken en dat hij niet de enige is die dankbaar is: “Ik heb honderden e-mails ontvangen van klanten en berichten gekregen via social media om jullie te bedanken”.

Veilig werken

Veel werk bij Amazon kan niet vanuit huis gedaan worden en daarom ondervindt de webshop ook problemen door het virus. Amazon moest eerder een warenhuis in New York sluiten, nadat een medewerker positief werd getest op COVID-19.

Bezos benadrukt in zijn brief dat het bedrijf er alles aan doet om te zorgen dat de medewerkers veilig kunnen werken. Zo wordt er extra schoongemaakt en moeten medewerkers gepaste afstand houden van elkaar.