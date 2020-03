HP vraagt aandeelhouders bod Xerox tijdens coronacrisis te negeren

De beoogde overname van HP door Xerox werd door laatstgenoemde gepauzeerd. Wel biedt het concern aandeelhouders van HP een hoge vergoeding voor het overhandigen van aandelen. In tijden van crisis vanwege het coronavirus, doet HP een beroep op haar aandeelhouders het aanbod naast zich neer te leggen.

Waar HP elk aanbod van Xerox naast zich neer heeft gelegd, voegde Xerox begin deze maand daad bij woord wat betreft het zoeken van direct contact met de aandeelhouders. Met 24 dollar per aandeel (of 18,40 dollar en 0.149 aandeel in Xerox) hoopte het bedrijf toch meer zeggenschap te krijgen bij HP, zonder dat elk bod werd afgeketst.

Ondanks het feit dat de volledige raad van bestuur van HP achter het besluit van het bedrijf stond om elk bod van Xerox af te wijzen, benadrukt het toch hoe belangrijk het gedurende deze viruscrisis is om niet toch overstag te gaan:

“Het is onze mening dat we geen tijd, aandacht en financiële middelen moeten besteden aan een dialoog met Xerox over de beoogde overname. Elke complexe en grote overname kan in de huidige economische situatie tragische gevolgen hebben voor HP, de aandeelhouders en ons gehele werk. Hoewel we open-minded zijn met betrekking tot een eventuele overname als mogelijkheid om waardevoller te worden voor aandeelhouders van HP, moet dat op het juiste moment onder de juiste voorwaarden gebeuren. Het moge duidelijk zijn dat dit nu niet het geval is.”

HP meent dat het open staat voor een overname onder de juiste voorwaarden, maar liet geregeld weten dat de biedingen van Xerox dat absoluut niet waren. In plaats daarvan kwam HP begin dit jaar met een driejarenplan dat zou moeten zorgen voor een aanzienlijke stijging in inkomsten van aandeelhouders. Tussen 2020 en 2022 zou er zestien miljard meer moeten binnenkomen. Een plan waarvan de inkomsten, gezien de uitbraak van het coronavirus, mogelijk wat lager zullen uitvallen.