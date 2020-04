Europese landen zetten alle zeilen bij om start-ups te redden

Europese landen zijn druk bezig om hun tech start-ups te redden tijdens de coronacrisis, met onder meer extra financiering en langetermijnfondsen. De klap van de dreigende recessie moet op die manier enigszins worden verzacht.

Frankrijk heeft bijvoorbeeld een plan van 4 miljard euro gelanceerd om de cashflow van start-ups te bevorderen. Onder meer financiering op korte termijn, al geplande investeringen en vervroegde terugbetaling van bepaalde belastingen staan op het programma. Ook de Duitse regering is druk in de weer: er zal 2 miljard euro aan financiële steun worden verstrekt om jonge technologische bedrijven overeind te houden. Ook zijn er overwegingen voor een fonds op de langere termijn, van 10 miljard euro, voor grotere start-ups (oftewel scale-ups).

Een lobbygroep genaamd Allied for Startups, gevestigd in Brussel, hoopt de Europese Commissie te kunnen overtuigen om noodhulp voor start-ups in de hele EU beter te coördineren. “We hebben gezien dat er talloze financiële ‘Bazooka’s’ worden afgevuurd in heel Europa,” meldt Benedikt Blomeyer, director of EU-policy bij Allied for Startups. “In principe vinden we dat een startende onderneming niet in het nadeel mag zijn omdat ze zich in toevallig Spanje bevindt en niet in Frankrijk.”

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk roept volgens CNBC zijn eigen technologie-industrie op om start-ups te redden die in de komende maanden zonder overheidssteun zouden kunnen instorten. De Britse regering heeft een noodregeling ingevoerd om kleinere bedrijven te ondersteunen, maar veel start-ups zouden daar in principe geen aanspraak op kunnen maken, omdat ze nog niet winstgevend zijn. Het is niet duidelijk of deze beperkte toegang te maken heeft met Brexit (en een eventueel daaruit voorkomend gebrek aan Europese steun).