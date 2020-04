Microsoft Edge haalt Firefox in met percentage browsergebruikers

Voor het eerst sinds de introductie van Microsoft Edge is de browser qua populariteit voorbijgegaan aan Mozilla Firefox. Het aantal gebruikers van de browser van Microsoft steeg in maart net genoeg om hoger te eindigen dan het dalende percentage gebruikers van Firefox.

Bovenaan de lijst van meest gebruikte browsers stond ook in de maand maart nog steeds Google Chrome. Met een marktaandeel van bijna zeventig procent heeft de browser van Google geen enkele directe concurrent als het gaat om populariteit. Daarachter nam Edge voor het eerst het stokje over van Firefox, waarbij laatstgenoemde wederom een daling zag in het aantal actieve gebruikers. Een maand eerder wist het nog ruim 7,5% marktaandeel te hebben, in maart daalde dat naar net boven de zeven procent. Edge profiteerde daarvan en steeg naar 7,59%.

Microsoft Edge wordt weliswaar standaard geleverd met Windows 10, toch is de stijging in het aantal gebruikers ten opzichte van Firefox (en de daling in het marktaandeel van de browser van Mozilla) ook deels terug te leiden naar de recente updates die Microsoft heeft doorgevoerd. Het gebruikmaken van de Chromium-engine zou voornamelijk de interesse van gebruikers hebben gewekt.

Niet alleen weet Edge gebruikers van Mozilla Firefox aan te trekken, ook pakt het maand na maand een klein deel van de gebruikers van Internet Explorer over. Begin 2018 was de voorloper van Edge nog terug te vinden op de tweede plaats achter Chrome als het ging om marktaandeel, eind dat jaar nam Firefox dat stokje al over. Een jaar later (eind 2019) ging ook Edge voorbij aan de inmiddels antieke browser van Microsoft, waarna Explorer maand na maand een aanzienlijke daling in gebruikersaantallen zag.