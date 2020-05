Intel wil navigatie-startup Moovit overnemen

Intel wil de Israëlische navigatie-startup Moovit overnemen. Hiermee krijgt de chipfabrikant een ontwikkelaar in handen van een op AI gebaseerde navigatie-applicatie voor openbaar vervoer.

Volgens geruchten in de Israëlische techpers en TechCrunch is de overname bijna in kannen en kruiken. De overnamewaarde kan waarschijnlijk tot 1 miljard dollar (916 miljoen euro) oplopen. Moovit is een navigatie-applicatie die in meer dan 100 landen beschikbaar is. Intel is al een belangrijke investeerder in de startup.

Eigenschappen Moovit

Concreet krijgt Intel met de startup een populaire navigatie-applicatie met reisinformatie voor het openbaar vervoer in handen. De applicatie wordt gebruikt om op een intelligente wijze het openbaar vervoer te kunnen gebruiken. De applicatie laat ook routes zien die openbaar vervoer en vervoersdiensten als Uber met elkaar combineren. Moovit gebruikt hiervoor AI en data analytics om realtime verkeer en andere vervoersbewegingen te monitoren.

Recent ontwikkelde de startup nog een ‘noodverplaatsingsdienst’ waarmee openbaarvervoersbedrijven reizigers kunnen helpen zich te verplaatsen tijdens de huidige coronapandemie. Deze ndienst verandert de voertuigvloot van openbaarvervoersbedrijven in een ‘on-demand’-dienst waarmee essentiële medewerkers naar hun werk kunnen reizen.

Gebruik door Intel

Volgens TechCrunch wil Intel met de overname de technologie in zijn eigen automotive-platform Mobileye integreren. Met dit -eveneens overgenomen- platform levert de chipfabrikant technologie voor de ‘autonomous cars’. Moovit zou dit platform meer mogelijkheden op het gebied van realtime vervoersdata en intelligente routing kunnen bieden.

Een andere mogelijkheid die wordt genoemd is dat Intel de technologie gaat inzetten om betere mobility-informatie van zijn mobiele chips te krijgen. Dit soort technologie wordt ook wel ‘data-on-silicon’’ genoemd.