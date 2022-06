Organisaties beschikken vandaag de dag over meer data dan ooit. Oude applicaties leveren al enorm veel gegevens op, maar ook uit nieuwere bronnen komt steeds meer informatie. Al die data bieden enorme kansen. Gegevens kunnen gebruikt worden als concurrentievoordeel of voor het verlagen van kosten. Als organisatie kan je het best data-innovatie omarmen.

Marktonderzoeker ESG keek naar hoe een organisatie een volwassen ‘data innovation practice’ bouwt. Volgens ESG bestaat het fundament om waarde uit data te halen uit meerdere facetten. Het vereist een allesomvattende visie op kwalitatieve data en technologieën, die kunnen schalen en gelijke tred houden met de enorme en steeds snellere datageneratie. Daarnaast is samenwerking tussen technologische teams en de ‘data disruptors’ van een organisatie cruciaal. Denk aan analytics professionals, developers en data scientists.

Uiteindelijk profiteren bedrijven die data-innovatie versnellen van veel voordelen, stelt het onderzoek van ESG vast. Organisaties die de versnelling doorvoerden, wisten in twaalf maanden tijd de omzet dankzij hun data management en -analytics praktijken met zo’n 19 procent te vergroten. In dezelfde periode brachten zij de operationele kosten van het bedrijf met 14 procent omlaag. Een andere belangrijke mijlpaal is het lanceren van ongeveer vijf nieuwe producties die zonder data management en -analytics niet mogelijk waren.

