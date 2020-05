Microsoft bouwt met OpenAI supercomputer op Azure

Microsoft en startup OpenAI ontwikkelen samen een supercomputer die op het public cloud-platform Azure draait. Doel van deze supercomputer is het trainen van extreem grote AI-modellen.

De in ontwikkeling zijnde supercomputer, dankzij een vorig jaar aangekondigde samenwerking en investering van 1 miljard dollar (918 miljoen euro) van Microsoft, beschikt over ongeveer 285.000 cores, 10.000 GPU’s en 400 Gbps netwerkconnectiviteit per server. Dit moet de supercomputer in de top vijf supercomputers ter wereld plaatsen. Exacte prestatiecijfers heeft Microsoft niet bekendgemaakt.

De supercomputer draait dus op de Azure public cloud. De supercomputer-omgeving is niet beschikbaar voor andere gebruikers of toepassingen. OpenAI kan hierdoor ook beschikken over alle mogelijkheden van de public cloud-infrastructuur, de daarop geleverde diensten en de verschillende datacenters van de techgigant.

Versnellen ontwikkeling AI-modellen

Met de supercomputer wil OpenAI vooral extreem grote AI-modellen kunnen trainen. Hierbij wil de AI-startup niet alleen snel meerdere onderzoeksresultaten bereiken, maar ook nieuwe krachtige AI-technologie ontwikkelen die iedereen kan gebruiken. De supercomputer moet de ontwikkelingscyclus van deze AI-technologie verder versnellen.