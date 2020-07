Mozilla komt met Firefox 78

Webbrowser Firefox is vanaf deze week te updaten naar versie 78, waarin verbeteringen zijn doorgevoerd voor videocalls. Ook betreft het de laatste versie van de browser die gebruikt kan worden op drie oudere macOS-versies.

Begin vorige maand rolde Mozilla versie 77 van Firefox uit, die vooral gericht was op het brengen van verbeteringen voor ontwikkelaars. Daarmee hield het bedrijf vast aan de eerdere plannen om om de vier weken een nieuwe release van de browser uit te brengen met de geplande verbeteringen en vernieuwingen.

In versie 78 wordt het Protection Dashboard toegevoegd, waarmee gebruikers in één opslag kunnen gezien of zij gevaar lopen. Het dashboard zou direct een waarschuwing afgeven als een opgeslagen wachtwoord mogelijk gelekt is in een recent datalek op de bijbehorende site. Ook introduceert Mozilla de optie om een geïnstalleerde editie van Firefox te verversen. Dit zou het makkelijker moeten maken om Firefox opnieuw te installeren zonder de browser eerst te moeten verwijderen en vervolgens opnieuw te moeten installeren in een poging een probleem te verhelpen.

Voortbordurend op de release van Firefox 77 wordt er ook wederom een wijziging doorgevoerd met betrekking tot videocalls. Screensavers zullen niet langer WebRTC-calls in Firefox onderbreken, wat voorheen nog wel kon voorkomen.

Geen Firefox 78 voor oude macOS

De nieuwste editie van Firefox is eveneens een Extended Support Release (ESR), wat betekent dat gebruikersgroepen (zoals universiteiten en bedrijven) er voor kunnen kiezen de editie voor een vaste tijd te gebruiken. Organisaties die kiezen voor ESR zitten dan een jaar vast aan die versie, waarvan Mozilla garandeert dat deze up-to-date wordt gehouden.

Tegelijkertijd is het de laatste versie van de browser die zal runnen op drie oudere versies van macOS, zijnde 10.9 Mavericks, 10.10 Yosemite en 10.11 El Capitan. Gebruikers van die operating systems zullen automatisch worden gebonden aan ESR en krijgen de suggestie hun OS te upgraden. Mozilla geeft als reden dat Apple enkel de drie laatste releases ondersteund en oudere varianten geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Zodoende zou het lastig zijn om Firefox te onderhouden op die edities.