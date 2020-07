‘Amazon investeert in startups om technologie te kopiëren’

Amazon investeert in startups om de ingewonnen informatie te gebruiken om concurrerende producten uit te brengen, stelt The Wall Street Journal. Tientallen startups, investeerders en adviseurs stellen tegenover de zakenkrant dat Amazon nieuwe, gelijkwaardige producten uitbracht na investeringen of gesprekken.

Uit het onderzoek blijkt dat de kleinere bedrijven vaak geen schijn van kans hebben om met Amazon te concurreren. Het Amerikaanse bedrijf LivingSocial stelt tegenover The Wall Street Journal dat de werkrelatie met Amazon meteen verzuurde na een investering. Het bedrijf vroeg constant data op, trok werknemers van het bedrijf aan en nam contact op met LivingSocial-klanten om betere deals aan te bieden.

Vertrouwelijke informatie

Investeerders van het Alexa Fund, Amazons durfkapitaalfonds voor AI, IoT en spraaktechnologie, kocht een aandeel in de startup Nucleus. Deze startup maakt videocommunicatieapparatuur voor thuisgebruik. Acht maanden nadat Alexa Fund toegang had gekregen tot de plannen van de startup, introduceerde Amazon de nieuwe Echo Show met Alexa-ondersteuning en een groot videoscherm. Hierna verkocht het apparaat van Nucleus nauwelijks nog en sindsdien focust de startup alleen nog maar op apparatuur in de gezondheidszorg. Amazon heeft later een schikking getroffen met Nucleus voor 5 miljoen dollar (4,3 miljoen euro), maar Amazon beweert dat het bedrijf nergens schuldig aan is.

Amazon stelt tegenover Business Insider dat het bedrijf geen vertrouwelijke informatie van bedrijven gebruikt om hun eigen producten te maken. “Al 26 jaar lang zijn we pionier op het gebied van nieuwe functies, producten en zelfs hele nieuwe categorieën. Van amazon.com zelf tot Kindle tot Echo tot AWS, er zijn maar weinig bedrijven die een staat van dienst op het gebied van innovatie kunnen claimen die vergelijkbaar is met die van Amazon”, stelt een woordvoerder van Amazon. “Helaas zullen er altijd geïnteresseerde partijen zijn die klagen in plaats van zelf te werken. Alle legitieme geschillen over intellectueel eigendom worden in de rechtbank opgelost.”

Lopend onderzoek

Dit onderzoek komt voor Amazon op een ongelukkig moment. Het bedrijf wordt op het moment geconfronteerd met een onderzoek naar potentieel concurrentiebeperkend gedrag. De Federal Trade Commission onderzoekt op het moment honderden overnames door Amazon en andere techbedrijven om te kijken of zij oneerlijke voordelen hebben verkregen door de aankoop van opkomende concurrenten.