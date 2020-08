‘TikTok stapt naar rechter om verbod aan te vechten’

Het Amerikaanse verbod op social media-app TikTok vanaf medio september zal naar alle waarschijnlijkheid dinsdag worden aangevochten door de makers van de app. Dat menen bronnen tegenover de National Public Radio in de VS.

Vorige week tekende de Amerikaanse president Donald Trump een decreet waarin stond dat Amerikaanse bedrijven nog maar 45 dagen zaken mochten doen met het bedrijf achter TikTok, ByteDance. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de app niet veilig zou zijn, doelend op de mogelijkheden die de app zou bieden op het gebied van spionage door China.

Het beroep van TikTok zou ook op die gronden berust zijn: de keuze van Trump zou ongefundeerd zijn en gebaseerd op pure speculatie. Daarnaast zou het onconstitutioneel zijn geweest van de president om TikTok geen mogelijkheid te geven te reageren op de aantijgingen.

Druk ligt op ByteDance

Voor ByteDance is het beginnen van een rechtszaak om het verbod op de app te stoppen een logische stap, maar wel een die snel gezet moet worden. De deadline van het aankomende verbod loopt al en tegelijkertijd is het ook bezig met het afstoten van in ieder geval een deel van de app aan geïnteresseerde partijen. Zo zou Microsoft de in Amerika gelegen onderdelen van TikTok willen overnemen, maar mogelijk zelfs de volledige wereldwijde operatie. Iets dat Microsoft ergens tussen de 20 en 50 miljard dollar zou kosten, gebaseerd op recente schattingen.

Microsoft zou niet de enige techgigant zijn met interesse in TikTok. Ook Twitter zou zich hebben gemeld.