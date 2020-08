Google komt met LinkedIn-concurrent: ‘people cards’

Visitekaartjes worden bijna niet meer gebruikt: je hoeft immers alleen je telefoon te pakken, iemand op te zoeken op LinkedIn en de persoon toe te voegen. Google denkt dat het handiger kan, zeker als mensen geen LinkedIn hebben. Het test daarom in India ‘people cards’ in de zoekresultaten.

Het werkt als volgt: je zoekt iemands naam op Google. Het eerste wat je dan ziet is een soort ‘kaart’ (eigenlijk een kader) met daarin de informatie van die persoon, zoals wat hij of zij doet en via welke social media je de persoon kunt bereiken of volgen.

People Cards

De test is al een half jaar bezig, maar lijkt nu wat breder te worden uitgerold. Een positieve ontwikkeling, want je kunt hiermee als individu iets meer invloed uitoefenen op wat er omhoog komt als iemand je googelt. Je kunt iemand immers meteen presenteren met feitelijke informatie over jouzelf, in plaats van de rest van de zoekresultaten, waar je vaak geen of weinig invloed op hebt. Ook is het handig om je social media achter te laten, voor als je bijvoorbeeld (nog) geen eigen site hebt.

Zo’n virtuele visitekaart op Google aanmaken kan door in je Google-account in te loggen, je naam te zoeken en ‘add me to Search’ te kiezen. Er volgt dan een soort menu dat je doorloopt waarbij je onder andere een profielfoto kunt kiezen, een omschrijving kunt schrijven en dus die social media-profielen of andere contactgegevens kunt achterlaten. Geheel op vrijwillige basis uiteraard.

Google

Je kunt per Google-account één people card aanmaken, waarmee Google hoopt copycats tegen te gaan. Je moet ook je account aan een telefoonnummer koppelen. Er is echter ook een mogelijkheid om een malafide visitekaart op Google te rapporteren. Mocht je een naam delen, iets wat bijvoorbeeld in India vaak voorkomt, dan is er een speciale module waarin Google je helpt het verschil te maken aan de hand van iemands locatie en beroep, aldus TheNextWeb.