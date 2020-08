Facebook in de clinch met Apple over online events

Facebook komt met een nieuwe mogelijkheid voor evenementen. Hierdoor wordt het makkelijker voor pagina-eigenaren om betaalde evenementen te organiseren die wél mogelijk zijn ondanks de coronacrisis. Er zit echter een addertje onder het gras: op iOS verdienen bedrijven er minder aan.

Deze kwestie komt voort uit het feit dat Apple de standaard App Store-vergoeding maar niet los kan laten. De 30 procent die ontwikkelaars moeten afstaan aan Apple om simpelweg in de App Store te mogen staan is al jaren iets waar ontwikkelaars het moeilijk mee hebben. Vooral de manier waarop het bedrijf niet toestaat dat ontwikkelaars in-app-betalingen via een eigen systeem laten gaan schiet in het verkeerde keelgat.

Fortnite

Fortnite is hierdoor vorige week uit de appwinkel van Apple gehaald: Epic wilde er zijn eigen betaalsysteem voor gebruiken waarmee Apple die 30 procent misliep. Facebook loopt nu ook tegen hetzelfde aan. Alleen geldt het hier voor de organisatoren van het evenement. Zij kunnen minder geld houden omdat alles via Apple gaat. Facebook heeft Apple gevraagd om die ‘tax’ van 30 procent te verminderen, of anders Facebook toe te staan zijn eigen betalingssysteem te gebruiken. Apple gaf echter niet thuis.

Nu wordt er meer geld afgenomen dan wanneer er gebruik kon worden gemaakt van Facebooks betaalsysteem. Om kleine bedrijven toch te kunnen helpen, heeft Facebook besloten om zelf geen geld te innen voor de online evenementen. Via web en Android kunnen bedrijven rekenen op 100 procent van de inkomsten.

Facebook

Facebook wil er ook heel helder over zijn naar iOS-gebruikers. Het zet bij de transactie een melding dat Apple 30 procent van deze aankoop neemt. Als je een klein bedrijf wil helpen, dan is het immers een domper als er een enorme hap uit het bedrag wordt genomen dat het bedrijf krijgt. Zeker als die hap wordt genomen door één van de grootste, meest succesvolle bedrijven ter wereld.

De optie om een online evenement aan te maken wordt deel van de algemene Facebook-app. Hier kunnen organisators zelf een prijs kiezen en de promotie, betalingen en hosting van het evenement regelen. Denk daarbij aan muzikanten en festival-organisators. De optie wordt niet meteen overal mogelijk, eerst is het aan twintig landen om het uit te proberen. Nederland is er één van, evenals België.