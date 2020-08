‘Apple bundelt betaalde diensten in Apple One-abonnementen’

Apple werkt aan een reeks abonnementsbundels waarmee klanten tegen maandelijkse betaling gebruik kunnen maken van Apple-diensten. De planning is om de ‘Apple One’-bundels in oktober uit te brengen.

Klanten moeten nu nog verschillende abonnementen afsluiten voor het gebruik van diensten zoals Apple Music en Apple Arcade. Met de Apple One-bundels kunnen deze diensten gezamenlijk aangeboden worden tegen een vaste maandelijkse prijs. Het aanschaffen van een bundel is daarnaast ook goedkoper dan de normale maandlasten van de individuele abonnementen.

Meerdere bundels

Bronnen bekend met Apple One spreken tegen Bloomberg over meerdere bundels. De basisbundel bevat Apple Music en Apple TV+. De volgende bundel bevat daarnaast Apple Arcade. Duurdere bundels bevatten ook Apple News+ en de duurste bundel bevat naast alle eerder genoemde diensten ook meer iCloud-opslag.

De bundels zijn voornamelijk gericht op families en ze ondersteunen dan ook Family Sharing waarmee zes mensen tegelijkertijd één dienst kunnen gebruiken. Met Apple One kunnen klanten 2 tot 5 dollar per maand besparen, afhankelijk van de bundel.

Apple ontwikkelt ook een nieuwe virtuele fitnessdienst die onderdeel wordt van Apple One. Deze dienst stelt gebruikers in staat om virtuele fitnesslessen te volgen via iPhone, iPad en Apple TV.

Aantrekkelijker

Apple hoopt met Apple One dat het aantrekkelijk is om meerdere Apple-diensten te gebruiken. Nieuwere diensten zoals News+ en TV+ slaan nog niet zo aan als Apple had gewild. Door de combinatie van populaire diensten zoals Apple Music en minder populaire diensten zoals News+, krijgen die diensten ook meer traffic.

Volgens Bloomberg worden de bundels aankomende oktober tegelijkertijd met de release van de nieuwe iPhone aangekondigd. Apple heeft nog niet gereageerd.

