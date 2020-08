‘Oracle maakt meeste kans op overname TikTok, binnen 48 uur deal’

Oracle zou inmiddels de meeste kans maken om TikTok over te nemen. Een deal zou binnen 48 uur bekend worden gemaakt. Dat stellen bronnen van CNBC.

Volgens een insider biedt Oracle 20 miljard dollar tot 30 miljard dollar aan TikTok-moederbedrijf ByteDance. Het zou daarbij gaan om ongeveer 10 miljard dollar in cash, 10 miljard dollar in aandelen en de helft van de winst van TikTok in de komende twee jaren. Dit komt ook overeen met andere bronnen van CNBC die de verkoopprijs tussen de 20 en 30 miljard dollar inschatten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al zijn steun uitgesproken voor een potentiële overname van TikTok door Oracle.

Microsoft ook kanshebber

Ook Microsoft is geïnteresseerd in TikTok. Inmiddels werkt de techgigant samen met de Amerikaanse supermarktketen Walmart om zijn kansen te vergroten. Walmart is van plan om de e-commerce en advertentiemogelijkheden van TikTok te gebruiken om te kunnen concurreren met Amazon. Amazon Web Services (AWS) is ook een concurrent van Microsoft.

“Wij geloven dat een potentiële relatie met (de Amerikaanse tak van) TikTok in samenwerking met Microsoft deze belangrijke functionaliteit kan toevoegen en Walmart een belangrijke manier om onze externe markt en reclamebedrijven te laten groeien”, aldus Walmart.

Walmart werkt al geruime tijd samen met Microsoft en de data van de supermarktketen wordt opgeslagen in Microsoft Azure.

