Trump spreekt steun uit voor overname TikTok door Oracle

De Amerikaanse president Trump ziet in Oracle een geschikte partij die de social media-app TikTok zou kunnen overnemen van het Chinese ByteDance.

ByteDance kreeg eerder deze maand al een ultimatum van de president om de Amerikaanse tak van TikTok af te stoten. Voor medio september moet de deal zijn afgerond, anders dreigt een verbod in de Verenigde Staten. Geïnteresseerde partijen meldden zich al, onder wie Microsoft en Twitter, om in ieder geval het Amerikaanse deel over te nemen. Microsoft zou daarnaast ook gesprekken voeren over een volledige overname van TikTok.

Oracle is een recentere geïnteresseerde partij die een deel van TikTok zou willen overnemen en kan tevens rekenen op de steun van Donald Trump. Zo noemt de president Oracle een geweldig bedrijf en de eigenaar een een ‘geweldige gast’. Volgens Trump is Oracle ‘zeker een geschikte partij die dit aan zou kunnen’, doelend op het overnemen van TikTok in de VS.

Gesprekken in vroeg stadium

Oracle werd begin deze week genoemd als geïnteresseerde partij. Het bedrijf zou naast de Amerikaanse activiteiten ook de onderdelen in Canada, Australië en Nieuw-Zeeland willen overnemen.

Ondertussen heeft Trump een decreet ondertekend om transacties met ByteDance binnen 90 dagen te verbieden.