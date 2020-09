Linkedin wil gebruikers indelen in grotere regio’s

Vanaf 12 oktober gaat Linkedin de locatiegegevens van Nederlandse gebruikers automatisch aanpassen. Het zakelijke netwerk heeft ervoor gekozen Nederland in te delen in een paar grotere regio’s, waaronder de Brabantine City Row (de Brabantse Stedenrij), The Greater Enschede Area en The Randstad. Dit heeft het bedrijf in een e-mail aan leden laten weten.

Zo zouden mensen uit Zwolle bijvoorbeeld ingedeeld worden in de Greater Enschede Area. Op de profielen van Amsterdammers, Utrechtenaars en leden uit Den Haag komt er vanaf oktober The Randstad te staan. De automatische indeling gebeurt op basis van de meest recente postcode die op het profiel is ingevoerd.

Linkedin regio’s voor verbeterde gebruikerservaring

Linkedin geeft op de eigen site aan deze verandering door te voeren met het oog op een persoonlijkere gebruikerservaring. Met de nieuwe indeling zouden leden sneller relevantie vacatures en evenementen in de buurt kunnen vinden. Daarnaast zouden werkgevers met de update ook makkelijker geschikte kandidaten uit de eigen regio kunnen opsporen.

Hoewel de veranderingen pas vanaf 12 oktober officieel doorgevoerd worden, kunnen Linkedin leden er nu al voor kiezen om hun locatiegegevens aan te passen. Dit kan door de omgevingsopties in het eigen profiel handmatig te veranderen. Het is op het moment nog onbekend of de automatische nieuwe indeling na 12 oktober nog terug te draaien is.

Gratis opleiding voor werkzoekenden

Eerder dit jaar kwam Linkedin al met een andere toevoeging om werkzoekenden op weg te helpen. In samenwerking met Microsoft biedt het platform nu een gratis opleiding aan om gebruikers voor te bereiden op banen waar momenteel veel vraag naar is. Via het eigen netwerk zoekt het bedrijf naar de meest gezochte vaardigheden door werkgevers. Werkzoekenden krijgen vervolgens gratis toegang tot bepaalde content om deze vaardigheden te kunnen verbeteren. Daarnaast zou het bedrijf ook de kosten van de certificeringsexamens verlangen en krijgen werkzoekenden gratis toegang tot tools om een geschikte baan te vinden.