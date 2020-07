Microsoft en LinkedIn bieden gratis opleiding aan

Microsoft en LinkedIn bieden samen een gratis opleiding aan om werkzoekenden voor te bereiden op banen waar nu veel vraag naar is. Hiermee willen de bedrijven wat voor werkzoekenden betekenen nu de werkloosheid blijft toenemen als gevolg van de wereldwijde pandemie.

LinkedIn zoekt binnen het platform naar de meest gezochte vaardigheden door werkgevers en vervolgens krijgen werkzoekenden gratis toegang tot content die bedoeld is om deze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Meer kans op de arbeidsmarkt

LinkedIn kondigt ook aan dat het bedrijf de kosten van de certificeringsexamens zal verlagen en werkzoekenden krijgen ook toegang tot gratis tools voor het zoeken naar een geschikte baan. Microsoft wil via het nieuwe programma uiteindelijk aan het eind van het jaar meer dan 25 miljoen werknemers extra vaardigheden bieden.

“Microsoft gebruikt data van LinkedIn om tot tien rollen te komen met het grootste aantal vacatures, een aanhoudende groei in de laatste vier jaar, ‘leefbare’ lonen en vaardigheden die online geleerd kunnen worden,” stelt het bedrijf in een blogbericht. “Enkele banen zijn softwareontwikkelaar, sales-vertegenwoordiger, data analyst, klantenservicemedewerker en grafisch ontwerper.”

LinkedIn is ook van plan om de verworven data over de arbeidsmarkt en informatie over de vereiste vaardigheden naar de desbetreffende overheden te sturen. LinkedIn is van plan om populaire vacatures, benodigde topvaardigheden voor deze functies en data over werkgevers die de meeste mensen aannemen in een regio op te nemen binnen deze dataset. Werkzoekenden kunnen deze data inzien op opportunity.linkedin.com.

Subsidie

Microsoft kondigt ook financiering aan voor non-profitorganisaties die zich inzetten om werklozen te bereiken die niet alles online doen of mensen die geen weet hebben van het nieuwe initiatief. Microsoft is van plan om 20 miljoen dollar (17,8 miljoen euro) aan subsidies te verstrekken aan non-profitorganisaties om vijf miljoen werklozen te helpen in 2020. De focus zal liggen op werklozen uit gemeenschappen met een laag inkomen, vrouwen, minderheden en mensen met een handicap.