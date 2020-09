‘Europa wil meer macht om techgiganten te straffen’

Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton geeft aan dat er gewerkt wordt aan een plan dat Brussel meer macht geeft om techgiganten te straffen. In bepaalde gevallen biedt het de EU de mogelijkheid om techgiganten op te splitsen of de techgigant te dwingen de Europese activiteiten te verkopen.

In gesprek met de Financial Times gaat Breton in op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel, een geüpdatete versie van de Digital Services Act, zou eind dit jaar verschijnen. Digital Services Act gaat onder meer in op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van social media-platformen.

Breton geeft aan dat het plan, indien aangenomen, alleen ingrijpt onder extreme omstandigheden. Opsplitsing zou plaatsvinden als de marktdominantie van een techgigant de belangen van klanten en kleine rivalen bedreigt. Er is de mogelijkheid grote techbedrijven uit te sluiten van de Europese markt, gedeeltelijke verkoop behoort tot de mogelijkheden.

Met de nieuwe wetgeving wil de EU de bedrijven aanpakken die klanten dwingen slechts één product te gebruiken of voorkomen te veranderen van platformen.

“Bij eindgebruikers is er een gevoel dat de platformen te groot zijn om er om te geven”, aldus Breton. “Onder bepaalde omstandigheden hebben we ook de macht om structurele opsplitsing op te leggen.”

Systeem

Daarnaast overweegt de EU een speciaal beoordelingssysteem in te stellen. Hiermee kunnen verschillende stakeholders, zoals aandeelhouders en het publiek, het gedrag van bedrijven beoordelen op specifieke gebieden. Denk hierbij aan de naleving van belastingregels en de snelheid van een sociaal netwerk om illegale content te verwijderen.

Naar verwacht wordt het wetsvoorstel dit jaar aangenomen.

