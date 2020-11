Intel koopt AI-startup SigOpt voor verbetering chips

Intel heeft aangekondigd dat het de AI-startup SigOpt koopt. Het bedrijf wordt voor een nog onbekend bedrag verkocht aan de chipmaker.

Het bedrijf komt uit San Francisco en heeft een softwareplatform in ontwikkeling dat wordt gebruikt om AI-modellen te verbeteren. Het gaat dan vooral om de prestaties van die modellen en deze tool wordt vooral gebruikt door private firma’s en onderzoekers. Dat werkt goed dankzij hyperparameter optimalisatie.

Hyperparameters

Hyperparameters worden bepaald door ontwikkelaars. Het zijn instellingen die iets zeggen over hoe kunstmatige intelligentie data verwerkt. Denk daarbij aan kunstmatige neuronen en hoe deze in verhouding staan tot elkaar. Door deze instellingen zo goed mogelijk in te stellen, worden de prestaties verhoogd en dat is waarmee SigOpt wil helpen.

Dat niet alleen, het werk moet er ook sneller door gaan dan voorheen. Bedrijven hoeven minder lang te rommelen met de instellingen om de optimale configuratie te bereiken. Het platform gebruikt hiervoor een statistiekmethode genaamd Bayesian optimalisatie. Bedrijven kunnen op het platform bijvoorbeeld doorgeven dat ze willen dat de kunstmatige intelligentie meer accuraat moet worden en kunnen dan een optimalisatieloop toevoegen om dat te bewerkstelligen.

Intel koopt SigOpt

Intel heeft wel oren naar het platform, omdat het enterprise-klanten kan helpen met AI-modellen op de chips van Intel, zo schrijft SiliconAngle. Zo kunnen de chips hogere verwerkingssnelheden halen. Intel zal de tech in alle AI-hardware integreren wanneer de koop eenmaal rond is. Kunstmatige intelligentie is belangrijk voor Intel. Het heeft meer dan 3,9 miljard omzet gedraaid in AI en wil dus meer de focus leggen op deze tak binnen tech.

Het moet ook wel een keuze maken, want het vuur wordt ze aan de schenen gelegd door concurrenten zoals AMD en Nvidia. Tegelijkertijd heeft het ook de release van sommige chips moeten uitstellen. Intel is op zoek naar nieuwe mogelijkheden om succesvol in te zijn en daar is kunstmatige intelligentie er een van.