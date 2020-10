AMD neemt chipontwerper Xilinx over

AMD heeft een deal gesloten met Xilinx om het bedrijf over te nemen. AMD betaalt Xilinx daarvoor met 35 miljard dollar (een kleine 30 miljard euro) aan aandelen.

De overname, waarover eerder deze maand al geruchten rondgingen, is bijna rond: het bestuur van beide bedrijven hebben al hun unanieme goedkeuring gegeven. Het wachten is alleen nog op toestemming van aandeelhouders en instanties. De verwachting is dat de transactie eind 2021 wordt afgerond.

Breder aanbod van AMD

Met de overname hoopt AMD zijn portfolio flink te kunnen verbreden. Met Xilinx haalt AMD expertise in het ontwerpen van field-programmable gate array (fpga)-chips in huis. Deze chips kunnen door de klant samengesteld worden om geoptimaliseerd te worden voor specifieke doeleinden.

De chips van Xilinx worden bijvoorbeeld gebruikt voor machine learning-taken. Zo gebruikt Microsoft ze in zijn Azure-servers en werkt Samsung met Xilinx samen voor de ontwikkeling van 5G-netwerken.

Xilinx was een van de bedrijven die aan de wieg stonden van fpga-chips. Een ander bedrijf dat veel aan de vroege ontwikkeling van fpga heeft bijgedragen, Altera, werd in 2015 door AMD-concurrent Intel overgenomen.

Grootste overname van AMD

AMD specialiseert zich sinds jaar en dag in de ontwikkeling van x86-processors. In 2006 nam het bedrijf ATI voor 5,4 miljard dollar (destijds 4,3 miljard euro) over, dat zich specialiseerde in grafische processors. Sindsdien produceert AMD ook grafische processors en chips die beide technologieën samenvoegen.

Bij de overname van Xilinx gaat een veel groter bedrag gemoeid. AMD heeft, buiten verbreding van zijn productaanbod, niets losgelaten over eventuele plannen om de expertises te mixen voor nieuwe producten.

Lisa Su aan het roer

Lise Su wordt CEO van het gecombineerde bedrijf. De huidige CEO van Xilinx, Victor Peng, blijft een hoofdrol houden in het bestuur van de Xilinx-tak. Het AMD-bestuur wordt verder aangevuld met minstens twee Xilinx-bestuurders.