Biden zet handelsoorlog met China voort, verlegt nadruk

De volgende Amerikaanse president Joe Biden is niet van plan om de handelsoorlog die zijn voorganger Trump met China gestart heeft, op korte termijn af te bouwen. Dit is in tegenstelling tot wat analisten verwachtten.

In een interview met de New York Times vertelt Biden dat hij niet van plan is om meteen actie te ondernemen betreffende het China-beleid dat Trump heeft ingevoerd. Hij zegt dat hij eerst een volledig beeld wil krijgen van de huidige overeenkomsten met China en met bevriende landen in Europa en China samenkomen om een “coherente strategie” te ontwikkelen.

Maatregelen blijven staan

Biden benoemt onder andere de 25 procent extra belasting die wordt geheven op ongeveer de helft van de producten die uit China worden geïmporteerd. Ook wil hij voorlopig vasthouden aan de overeenkomst dat China 200 miljard aan extra Amerikaanse goederen en services zou aanschaffen in de periode van 2020 en 2021. Hier loopt het land momenteel flink op achter.

Nadruk verleggen

Wel wil Biden de nadruk verleggen in de handelsoorlog met China. Hij vindt dat er flink aan de concurrentiepositie van Amerika zelf gewerkt moet worden, in plaats van te klagen dat China het op dat opzicht zo goed doet. Om dit te bereiken wil hij flink gaan investeren in Amerikaanse onderzoeken, ontwikkelingen, infrastructuur en educatie. Hij heeft het over gebieden als energie, biotechnologie, geavanceerde materialen en kunstmatige intelligentie.

De president-elect vindt handelsbeperkingen geen goed middel om de concurrentiepositief van de VS ten opzichte van China te verbeteren. De reden dat hij de beperkingen alsnog voorlopig aan wil houden, hebben meer te maken met oneerlijke handelspraktijken. Hierbij heeft hij het over diefstal van technologie en de bevoordeling van Chinese bedrijven door de Chinese overheid.

Huawei en SMIC

Uit het interview wordt niet duidelijk wat Biden van plan is met de lijst van Chinese bedrijven die mogelijk iets met het Chinese leger te maken hebben. Eerder voegde Trump Huawei toe aan deze lijst, waardoor het bedrijf met flinke handelsbeperkingen kreeg te maken. Amerikaanse bedrijven die met Huawei willen handelen, moeten hier nu specifieke licenties voor aanvragen. Qualcomm heeft er inmiddels een aantal geregeld, maar dat is nog niet genoeg om de problemen met Huawei op te lossen. Huawei voelt zich inmiddels gedwongen om dochterbedrijf Honor te verkopen, zodat die smartphonetak hopelijk weer aan onderdelen kan komen.

Ook SMIC, een Chinese chipfabrikant, kwam onlangs op de lijst terecht. Het bedrijf maakt onder andere chips voor Qualcomm, Broadcom en Texas Instruments. Experts verwachtten aanvankelijk dat de impact van de beperkingen mee zouden vallen, onder de aanname dat Biden de handelsbeperkingen met China enigszins zou laten vieren. Wat de vooruitzichten zijn nu blijkt dat Biden andere plannen heeft, zijn nog niet duidelijk.

Tip: Om China’s werelddominantie te stoppen, moet Huawei kapot