Qualcomm mag weer 4G-chips aan Huawei verkopen

De Verenigde Staten hebben vrijdag een licentie aan Qualcomm gegeven voor de verkoop van 4G-chips aan Huawei. Handel met het Chinese bedrijf is officieel nog verboden.

Een woordvoerder van Qualcomm heeft tegen Reuters verteld dat het bedrijf een licentie heeft gekregen om een aantal producten te verkopen, waaronder 4G-apparatuur. Welke producten dit precies zijn, ging de woordvoerder niet op in. Wel maakte ze bekend dat ze gerelateerd waren aan mobiele apparaten. Ook heeft het bedrijf nog enkele andere licentieverzoeken lopen bij de Amerikaanse regering.

Weinig impact

Veel impact zullen de licenties niet hebben. Over het algemeen ontwerpt Huawei de meeste van zijn chips zelf. Bovendien zitten we momenteel midden in de transitie van 4G naar 5G, dus 4G-chips worden snel minder relevant. Of Qualcomm ook licentie krijgt om 5G-apparatuur te verkopen aan Huawei, is niet duidelijk.

Handelsbeperkingen

In mei 2019 besloot de overheid van de Verenigde Staten bedrijven te verbieden om met Huawei te handelen. De Amerikanen vermoedden namelijk dat de Chinese overheid de apparatuur van Huawei kon gebruiken om te spioneren. Om verder met Huawei zaken te mogen doen, moeten handelspartners over een licentie beschikken.

Eind oktober gingen er geruchten rond dat de VS op het punt zou staan om de handelsbeperkingen met Huawei te versoepelen. Hiervan is momenteel nog niets terechtgekomen.