AWS en BlackBerry werken samen aan Ivy, een automotive programma van BlackBerry. Ivy bouwt verder op QNX, het securitysysteem van BlackBerry, plus het portfolio van AWS binnen de Internet of Things- en machine learningwereld.

Het idee achter Ivy is dat het automakers een gestandaardiseerde manier geeft om de data van de sensoren van de auto uit te lezen en analyseren. Het doel is dat de diensten in de auto gepersonaliseerd zijn.

Ivy is niet ontwikkeld met een specifieke auto in gedachte. Het biedt ondersteuning voor de besturingssystemen van diverse voertuigen en multicloud. Het is echt een systeem voor de edge, dat binnen het voertuig zijn werking heeft, maar tegelijkertijd wordt beheerd vanuit de cloud.

Doel

“AWS en BlackBerry maken het voor elke autofabrikant mogelijk de klantervaring voortdurend opnieuw uit te vinden en voertuigen te transformeren van vaste stukjes technologie in systemen die kunnen groeien en zich kunnen aanpassen aan de behoeften en voorkeuren van de gebruiker”, zegt AWS-CEO Andy Jassy.

“Door deze gezamenlijke inspanning met BlackBerry zullen we autofabrikanten de inzichten, mogelijkheden, behendigheid en snelheid bieden die ze nodig hebben om te gedijen in een steeds meer verbonden wereld. Terwijl autofabrikanten proberen vooruit te racen in hun digitale transformaties, stelt BlackBerry Ivy hen in staat om hun merken de norm te laten zijn voor connected autodiensten in de auto-industrie.”

Het is niet voor het eerst dat AWS en BlackBerry samenwerken. De twee hebben ook gewerkt aan QNX. AWS levert clouddiensten en zorgt dus voor de rekenkracht achter het QNX-platform. BlackBerry is op zijn beurt meer het brein achter de diensten en de personalisatie voor in de auto.

