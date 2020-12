Europa investeert miljarden in ontwikkeling halfgeleidermarkt

Een samenwerking van 13 landen binnen de EU is gericht op een inhaalslag in de markt van halfgeleiders. De landen vinden dat de EU te afhankelijk is van technologie uit het buitenland.

Het samenwerkingsverband bestaat uit Frankrijk, Duitsland, België, Kroatië, Estland, Finland, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Portugal en Slovenië, weet Reuters te vertellen.

Europa loopt achter

De 13 landen vinden dat Europa flink achterloopt op het gebied van de ontwikkeling van halfgeleiderproducten. Momenteel speelt slechts ongeveer 10 procent van die markt zich af binnen de EU. Naarmate we meer afhankelijk worden van microchips voor auto’s, medische apparatuur, mobiele telefoons, netwerken en het controleren van het milieu, levert het meer beveiligingsrisico’s om hiervoor afhankelijk te zijn van buitenlandse technologie.

De groep wil hiervoor een alliantie vormen met technologiebedrijven voor onderzoek en investeringen in het ontwerpen en bouwen van processors. De EU heeft eerder 145 miljard euro uitgetrokken voor digitale projecten.

Digitale soevereiniteit

“Een collectieve aanpak kan ons helpen om onze bestaande krachten te benutten en nieuwe mogelijkheden te omarmen nu geavanceerde processorchips een steeds belangrijkere rol de industriële strategie en digitale soevereiniteit van Europa spelen”, zegt Thierry Breton, digitale chef van de EU.

Tip: EU-commissaris wil snel internet voor Europa via internetsatellieten