Facebook moet Instagram en WhatsApp mogelijk verkopen na aanklacht

Verschillende onderdelen van de Amerikaanse regering hebben Facebook aangeklaagd. Ze vinden dat het bedrijf concurrentie dwarsboomt door ze simpelweg op te kopen als ze te groot worden.

De aanklagers bestaan uit de Federal Trade Commission en 46 Amerikaanse staten. Ze klagen over de ‘koop of begraaf’-strategie die het bedrijf aanhoudt om opkomende concurrenten in de kiem te smoren, schrijft Reuters. De enige staten die zich afzijdig houden, zijn Alabama, Georgia, South Carolina en South Dakota.

WhatsApp en Instagram

Facebook heeft in 2012 Instagram voor een miljard dollar (830 miljoen euro) en in 2014 WhatsApp voor 19 miljard dollar (15,7 miljard euro) gekocht. De aanklagers eisen nu dat die overnames worden teruggedraaid.

“Voor bijna een decennium gebruikt Facebook zijn dominantie en monopoliekrachten om kleinere rivalen te verpletteren en concurrentie uit te doven, allemaal ten koste van gewone gebruikers”, zegt advocaat Letitia James namens de aanklagers.

Succesvolle bedrijven bestraffen

Jennifer Newstead, die bij Facebook over legale zaken gaat, vindt dat antitrustwetten niet bedoeld zijn om succesvolle bedrijven te bestraffen. Volgens haar zijn WhatsApp en Instagram juist succesvol geworden nadat Facebook er miljarden in geïnvesteerd heeft.

Volgens Newstead hebben consumenten juist baat gehad bij de overnames door Facebook, bijvoorbeeld doordat WhatsApp nu nog steeds gratis te gebruiken is. Bovendien doen rivalen als YouTube, Twitter en WeChat het prima.

Intern bericht

Facebook heeft nog niet op vragen van de media gereageerd. In een intern bericht heeft Mark Zuckerberg werknemers verteld dat hij geen impact op individuele teams of rollen verwacht en dat het pas één stap is in een proces dat nog jaren kan duren.

Tip: Amerikaanse waakhond komt met antitrust-rechtszaak tegen Facebook