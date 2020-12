Google en Facebook wilden samenwerken in geval van mededingingszaak

Google en Facebook hebben afspraken gemaakt om elkaar te helpen in het geval dat de bedrijven een mededingingszaak over zich heen zouden krijgen. De bedrijven waren zich ervan bewust dat hun praktijken in de onlineadvertentiemarkt een dergelijke rechtszaak zou kunnen veroorzaken.

Amerikaanse advocaten menen dat Google en Facebook in 2018 een samenwerkingsverband zijn aangegaan op het gebied van online advertenties. Facebook zou niet concurreren met de tools die Google biedt voor online advertenties als Google in ruil daarvoor Facebook een voorkeursbehandeling zou geven bij gebruik van de tools van Google.

Volgens de aanklacht waren Google en Facebook zich ervan bewust dat een dergelijke samenwerking zou kunnen leiden tot mededingingszaken. Daarom hadden de twee techreuzen afgesproken om samen te werken en elkaar te ondersteunen in het geval van een antitrustactie. Ook zouden de partijen elkaar meteen op de hoogte stellen wanneer een van de partijen door de overheid benaderd zou worden over de afspraak. Dit schrijft The Wall Street Journal.

‘Nergens op gebaseerd’

Zowel Facebook als Google ontkennen schuld. Google zegt dat het bedrijf de veiling van advertenties niet manipuleert en er niets exclusiefs is aan de samenwerking met Facebook. Facebook zou geen gegevens ontvangen hebben die niet ook voor andere kopers beschikbaar zijn. Een woordvoerder van Facebook zegt dat alle suggesties wangedrag nergens op gebaseerd zijn.

Illegale deal

Vorige week spande de staat Amerikaanse staat Texas samen met negen andere staten een rechtszaak aan tegen Facebook en Google. De twee bedrijven zouden een illegale deal hebben gesloten die de dominante machtspositie van beide bedrijven op het gebied van advertenties veilig moet stellen.

Binnen deze deal krijgen advertentieklanten van Facebook de mogelijkheid om hun advertenties ook door te plaatsen op de websites van de uitgeefpartners van Google. Dus een uitgever die Google-software gebruikt om advertenties te verkopen, kan inkomsten krijgen van klanten die advertenties kopen op Facebook.

