Biden wil topambtenaren uit regering-Obama inhuren voor techzaken

Biden is officieel beëdigd als president van de Verenigde Staten en dat betekent dat hij grote bergen werk moet gaan verzetten om het land weer op de rails te krijgen. Voor techzaken heeft hij zijn oog laten vallen op ervaren mensen die eerder voor Obama werkten.

Het gaat om twee personeelsleden die voor Obama werkten aan techvraagstukken. De ene is Renata Hesse. Ze werkt al sinds 2002 bij het Justice Department en werkte vervolgens als Acting Assistant Attorney General in 2016 en 2017. Daarnaast heeft ze gewerkt bij Amazon en Google, plus andere organisaties in de private sector. Bij Amazon deed ze dat niet onverdienstelijk. Ze schijnt onder andere als adviseur te hebben opgetreden toen Amazon supermarktketen Whole Foods kocht voor 13 miljard dollar.

Techvraagstukken

Momenteel werkt ze bij een advocatenkantoor in New York. Hoewel ze een geweldige keuze kan zijn voor Biden, ligt er wel een addertje onder het gras. Ze heeft bij Google gewerkt en laat het Justice Department nu net van plan zijn om de rechtszaak die het 20 oktober startte tegen Google door te zetten. Google zou te veel invloed hebben in de wereld van zoekmachines en adverteren.

De andere kandidaat is Juan Arteaga, die tussen 2013 en 2017 werkte voor Obama. Hij werkte in het Justice Department en was Deputy Assistant Attorney General bij civiele zaken. Arteaga werkte eerder als adviseur bij JP Morgan Chase & Co en AT&T. Het zou ook nog kunnen zijn dat er een heel ander persoon wordt aangenomen, namelijk Jonathan Kanter.

Anti-Google

Google zal daar waarschijnlijk niet om staan te springen: Kanter is regelmatig zeer kritisch geweest op de techgrootmacht. Eerder werkte hij bij de afdeling antitrust van een groot advocatenkantoor en inmiddels runt hij zijn eigen advocatenkantoor, schrijft Reuters. Als Biden wil kiezen voor iemand die de techwereld op zijn grondvesten zal doen schudden, dan kiest hij waarschijnlijk voor Kanter.

Het zijn nog slechts geruchten, maar Biden zal hier binnenkort wel een antwoord op moeten hebben. Er zijn immers veel zaken die samenkomen in tech. Bovendien is er nog een Privacy Shield waarvoor een alternatief moet komen en zit Huawei naarstig te wachten op een opheffing van het handelsverbod.