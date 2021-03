Regering Biden gaat werk maken van opbreken Big Tech-monopolies

Big Tech-bedrijven als Apple, AWS, Microsoft en Facebook kunnen de komende jaren hun borst natmaken als het gaat om het tegengaan van monopolies en andere antitrustzaken door de Amerikaanse president Joe Biden. Dit blijkt uit de recente benoeming van de grondlegger van het begrip ‘netneutraliteit’ Tim Wu tot de National Economic Council van de Verenigde Staten.

Concreet gaat volgens het Witte Huis Tim Wu, een professor aan de rechtenfaculteit van Columbia University, zich vooral bezighouden met de economische en sociale uitdagingen die de groeiende macht van grote techondernemingen of Big Tech met zich meebrengen. Meer concreet moet hij zich gaan bezighouden met stimuleren van de onderlinge concurrentie en het benoemen van monopolie- en marktaandeelzaken.

Volgens een woordvoeder van het Witte Huis is het de intentie van de regering Biden om economisch machtsmisbruik van bedrijven, inclusief het machtsmisbruik van Big Tech-bedrijven en hun management, hard aan te pakken.

Uitvinder netneutraliteit

Met de komst van Tim Wu heeft de regering Biden hiervoor een goede bondgenoot gevonden. De professor aan de Columbia University is een expert op het gebied van IT-machtsmonopolies en vooral het internet. Hij is de bedenker van het begrip ‘netneutraliteit’ of dat het internet open moet zijn en vrij van controle of beperken door overheidsorganisaties en de bedrijven die het internet mogelijk maken.

Opbreken van machtsmonopolies bedrijven

Op het gebied van antitrust is Wu een warm voorstander van het opbreken van de machtsmonopolies van bedrijven. Hierbij refereert hij vaak aan de maatregelen die aan het begin van de twintigste eeuw werden genomen door de toenmalige Amerikaanse president Teddy Roosevelt.

