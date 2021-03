‘EU wil met 2030-roadmap meer technologische zelfstandigheid’

De Europese Commissie (EC) lanceert naar verwachting vandaag een nieuwe digitale roadmap ‘2030 Digital Compass’ die EU straks meer zelfredzaam moet maken op technologisch gebied. Belangrijke onderdelen zijn onder meer een eigen productie van chipsets en het investeren in quantumtechnologie.

In de roadmap 2030 Digital Compass wordt het technologiebeleid van de EU vastgelegd voor de komende negen jaar. Kern van dit plan of roadmap is om de lidstaten binnen de EU minder afhankelijk te maken van de technologie van onder meer bedrijven uit andere lande in de wereld. Vooral gaat het hierbij om de afhankelijkheid van technologiebedrijven uit China en de Verenigde Staten.

Processors en quantumtechnologie

De roadmap focust vooral op het ontwikkelen van een eigen processor- en chipsetindustrie. Vooral voor processors en chipssets die in connected cars, smartphones, internettoepassingen, high performance computers worden gebruikt en voor AI-oplossingen en -toepassingen. Tegen 2030 moeten de investeringen in dit segment ervoor zorgen dat ongeveer 20 procent van alle wereldwijde geproduceerde chipsets uit de EU komen.

Een tweede gebied dat veel aandacht krijgt, is het investeren in quantumtechnologie. Volgens de EC is deze technologie onontbeerlijk voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe medicijnen of het ontrafelen van DNA-gegevens. Tegen 2025 moet de EU al over de eerste eigen werkende quantumcomputer beschikken. Deze moet dan de opstap vormen voor meer uitgebreide quantumtechnologie tegen 2030, zo stelt de roadmap.

Overige onderdelen roadmap

Andere onderdelen in de roadmap zijn onder meer de wens dat alle huishoudens binnen de EU tegen 2030 toegang hebben tot gigabitinternet. Daarnaast moeten alle bewoonde delen in de 27 lidstaten tegen die tijd over 5G-dekking beschikken.

Verder moeten er 10.000 klimaatneutrale datacenters worden gebouwd om straks de eigen Europese public cloudinfrastructuur, als alternatief voor MS Azure, AWS, Google en Alibaba Cloud, te hosten. Ook streeft de EC ernaar dat tegen 2030 in de hele EU het aantal techbedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar, zogenoemde ‘unicorns’, is verdubbeld.

