‘EU moet meer investeren in 5G’

De Europese Commissie vindt dat Europa significant meer moet investeren om alle innovatiemogelijkheden van de technologie te benutten. Dit is nodig om niet achterop te raken ten opzichte van de Verenigde Staten.

Dit blijkt uit een studie van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank. De instanties schrijven dat 5G-innovaties een sleutelelement zijn in het verbeteren van het Europese concurrentievermogen en voor het stimuleren van ons economisch herstel. Ook benadrukken ze dat de VS 4,6 tot 6,6 miljard euro per jaar meer uitgeeft aan 5G-innocaties dan Europa.

Om deze achterstand in te halen, zijn meer investeringen nodig. Dergelijke investeringen moeten vooral naar kleinere bedrijven gaan die applicaties maken die gebruikmaken van 5G. Dergelijke bedrijven hebben volgens het rapport vaak moeite met het vinden van geschikte financieringsmogelijkheden.

5G groeit langzaam in Europa

De uitrol van 5G begint langzaam maar zeker op gang te komen. In landen als China en de VS is er al relatief brede dekking, maar in Europa is dit nog wat wisselvalliger. Apple-CEO Tim Cook beschreef de 5G-dekking in Europa onlangs nog als een lappendeken. Daarmee refereerde hij naar de wisselende staat van dekking in de verschillende Europese landen. Ook onderzoeksbureau Gartner denkt dat er in Europa nog veel winst te halen is in 5G. Een deel daarvan is toe te wijzen aan de beschikbaarheid van betaalbare telefoons met 5G-ondersteuning, al denkt Gartner dat dit in 2021 bij zal trekken.

Eerder deze maand maakte Enisa, het cybersecurityagentschap van de EU, bekend dat het werkt aan een cybersecurityverificatieschema voor 5G. Dat verificatieschema moet de EU helpen om mobiele netwerken te beveiligen tegen mogelijke dreigingen. De instantie heeft 5G-experts uitgenodigd om mee te denken aan de invulling van dit schema.

