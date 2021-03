EU-parlement kibbelt over initiatief in de strijd tegen Big Tech

Het Europees Parlement worstelt intern met de vraag over welke commissie het voortouw mag nemen bij het aanpakken van grote techbedrijven binnen de Europese Unie. Het wetsvoorstel voor de regulering van digitale platforms loopt hierdoor mogelijk vertraging op, zo bericht de Financial Times.

Volgens de Britse zakenkrant zouden verschillende commissies binnen het Europees parlement ruzie maken over wie het voortouw gaat nemen bij de aanpak van grote techbedrijven om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Hiervoor heeft verantwoordelijk Eurocommissaris Margrethe Vestager in december 2020 een wetsvoorstel ingediend, maar moet nog door het Europees parlement worden besproken. De ruzie gaat nu over welke commissie nu dit mag behandelen vanwege de portefeuille.

Wetsvoorstel Digitale markten

In het betreffend wetsvoorstel, eigenlijk twee voorstellen, moeten nieuwe regels worden vastgelegd die consumenten en hun grondrechten op het internet beter moeten beschermen. De regelgeving moet gebruikers innovatie, de groei en concurrentievermogen opleveren. Vooral zal dit de opschaling van kleinere platforms, kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups vergemakkelijken, omdat zij gemakkelijk toegang zullen krijgen tot klanten in de hele eengemaakte markt en tegelijkertijd minder nalevingskosten zullen hebben.

Bovendien zullen onlineplatforms die poortwachters zijn op de eengemaakte markt of dat naar verwachting zullen worden, op grond van de nieuwe regels geen oneerlijke voorwaarden kunnen opleggen. Concreet moet het wetsvoorstel een poortwachter zijn op de enkele markt of dat naar verwachting zullen worden, op grond van de nieuwe regels geen oneerlijke voorwaarden kunnen opleggen.

Actie gewenst

De ruzie in het Europees Parlement kan tot uitstel van deze wetgeving leiden, zo waarschuwt Margrethe Vestager. Zij wil dan ook dat er direct actie wordt genomen. Naar verwachting wordt er aan het einde van deze maand een beslissing genomen.

Tip: EU komt met strenge regelgeving voor techbedrijven