Samsung zegt dat Galaxy Buds Pro alternatief zijn voor gehoorapparaat

Samsung denkt de Galaxy Buds Pro-oordopjes mogelijk te kunnen gebruiken als gehoorapparaat. Het vergelijkt zijn oordopjes met de kwaliteit van een gehoorapparaat.

De studie is uitgevoerd door Samsungs eigen Medical Center. Samsung schrijft dat de draadloze oordopjes een goed alternatief zijn voor een echt gehoorapparaat. Het gaat dan om mensen die milde tot gemiddelde gehoorproblemen hebben. Zij hebben er baat bij om de buds te dragen en zo beter geluiden te kunnen onderscheiden. Er wordt dan vooral gekeken naar de Ambient Sound-mogelijkheid, die nabij geluid harder maakt. De oordopjes zijn naast de ReSound LiNX Quattro en de Etymotic Bean gelegd.

Gehoorapparaat

De oordoppen van Samsung blijken inderdaad goed overweg te kunnen met het geluid, al zijn ze nog lang niet bij de kwaliteit van de echte gehoorapparaten. We zijn benieuwd of Samsung zich nu meer wil gaan toeleggen op gehoorapparatuur. Op dit moment is het nog niet actief in dat veld, terwijl er veel mensen baat hebben bij zo’n apparaat. Slechts 17 procent van de mensen die enorm veel voordeel kunnen halen uit een gehoorapparaat, hebben deze ook daadwerkelijk in huis. Een groot deel van deze mensen wonen in arme landen.

Samsung Medical Center schrijft: “Aangezien de wereldbevolking in rap tempo veroudert, zullen in 2050 waarschijnlijk één op de tien mensen gehoorproblemen hebben. Echter kopen mensen niet vaak gehoorapparaten, omdat deze een hoge prijs hebben.” Samsung zegt niet dat zijn oordopjes een volledige vervanging zijn van gehoorapparatuur, maar dat ze wel een alternatief kunnen bieden. In-ear wearables zijn sowieso erg populair de laatste tijd. Er zal in 2021 volgens de experts zo’n 39,2 miljard tot 81,5 miljard dollar worden gespendeerd aan oordopjes. Dat is vooral door mensen die thuiswerken en videomeetings moeten doen in dezelfde ruimte als hun gezin.

