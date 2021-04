Binnenkort kun je betalingen autoriseren via gezichtsherkenning

Miljarden smartphone-eigenaren hebben binnenkort de mogelijkheid om betalingen te autoriseren via gezichtsherkenning. Dit is om te zorgen dat er minder fraude wordt gepleegd met betalingen, iets waar nu nog veel problemen mee zijn.

Het gaat dan niet om pinbetalingen in de winkel, maar betalingen die je via je bank-app doet. Nu worden er vaak tan-codes of cijfercodes gebruikt. Straks wordt dat steeds vaker het gezicht. Niet alleen omdat steeds meer smartphones hiertoe in staat zijn, maar ook omdat het een stuk veiliger is, volgens Juniper Research (via ZDNet).

Gezichtsherkenning

Of het nu gaat om een betaling via smartphone, tablet of smartwatch, straks autoriseer je die via gezichtsherkenning. Precies zoals je dat mogelijk gewend bent van het ontgrendelen van je iPhone. De verwachting van Juniper is ook dat andere biometrische gegevens worden ingezet om betalingen te autoriseren, zoals je vingerafdruk of stemherkenning. Biometrische opties zullen waarschijnlijk op 95 procent van de smartphones aanwezig zijn in het jaar 2025. Biometrische gegevens zullen tegen die tijd meer dan 3 biljoen dollar aan betalingstransacties goedkeuren. Op dit moment is dat nog 404 miljard dollar.

Analist Nick Mayard zegt: “Alles wat je nodig hebt voor softwaregebaseerde gezichtsherkenning is een camera aan de voorzijde op het apparaat en de bijbehorende software. In een hardwaregebaseerd systeem zullen er extra hardwarelagen zijn die extra beveiligingsniveaus toevoegen. Het wordt steeds belangrijker om onderscheid te maken, omdat hardwarematige systemen de veiligste optie van de twee zijn.”

Prijskaartje

Daar gaan echter wel kosten mee gepaard: “Op hardware gebaseerde systemen hebben duidelijk extra kosten per apparaat. De reden dat het goed groeit, is eigenlijk dat Apple het vooruit heeft geholpen. Ze hebben de technologie tot een onderdeel van hun geavanceerde apparaten gemaakt, en aangetoond dat op hardware gebaseerde gezichtsherkenningstechnologie kan worden toegepast en zeer veilig kan zijn.”

Juist nu deepfakes veel worden gebruikt en hackers vrij gemakkelijk achter een code kunnen komen die iemand intoetst, is het belangrijker dan ooit dat zeker is dat de persoon die de betaling wil goedkeuren ook daadwerkelijk de eigenaar van de telefoon is. Hier kunnen biometrische gegevens een essentiële rol pakken en dat zullen we volgens Juniper dus steeds vaker zien gebeuren.

Maynard: “Fraudeurs proberen altijd om hun tactiek te ontwikkelen en nieuwe methoden te ontwikkelen om de veiligheidsmaatregelen voor de gek te houden. Ze experimenteren met foto’s, 3D-geprinte maskers – noem maar op, het is geprobeerd. Het is in wezen een wapenwedloop tussen fraudeurs en beveiligingsproviders.”

“Softwaregebaseerde gezichtsherkenning is sterk omdat het heel gemakkelijk te implementeren is. We verwachten een verschuiving naar hardwarematige systemen naarmate software ongeldig wordt gemaakt door fraudeurs. Hardware moet dus mee evolueren.”