Fintechspecialist Agicap wil uitbreiden in Nederland

Het Franse fintechbedrijf Agicap heeft onlangs in een Series-B investeringsronde een recordbedrag van maar liefst 100 miljoen dollar (82 miljoen euro) aan kapitaal weten op te halen. Het kapitaal wordt onder meer ingezet om in Nederland uit te breiden.

Fintech is hot en trekt vanzelfsprekend ook veel durfinvesteerders aan. Met de opbrengst van een Series-B-investeringsronde heeft de Franse fintech scale-up Agicap nu maar liefst 100 miljoen dollar weten op te halen. De waarde van dit bedrijf komt nu op meer dan een half miljard dollar.

Cashflow-tooling

Agicap levert cloudgebaseerde oplossingen voor cashflowbeheer en -projectie. Met de tool kunnen vooral mkb’ers meer inzicht in hun cashflow krijgen, deze beheren en vooruitplannen. Meer concreet zorgt de tooling ervoor dat in een centrale omgeving alle belangrijke financiële data wordt verzameld, zoals open banking data. Hiermee kunnen klanten dan hun strategische en financiële beslissingen nemen.

Nederlandse markt interessant

Het recent opgehaalde investeringskapitaal wordt door Agicap onder meer gebruikt om verder uit te breiden, waaronder in Nederland. De Franse fintechspecialist betrad onlangs de Nederlandse markt en heeft al tien klanten. Met het durfkapitaal moet het personeelsbestand naar 30 medewerkers worden uitgebreid en een kantoor in Amsterdam worden geopend.

De Nederlandse markt is voor Agicap zeer interessant omdat mkb’ers nu alle zeilen moeten bijzetten om de gevolgen van de pandemie te beperken en, zover mogelijk, weer terug te keren naar het ‘oude normaal’. Goed inzicht in de financiële positie en vooral in de cashflow is daarvoor onontbeerlijk, zo geeft Agicap aan.

Tip: Hoe ING verandert van traditionele bank naar techplatform