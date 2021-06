Google onderzoekt voor AI alternatief voor huidskleurstandaard

Google is bezig een alternatief te ontwikkelen voor de huidige zogenoemde Fitzpatrick Skin Type (FST)-standaard waarop het type huidskleur wordt gebaseerd. Hiermee wil de techgigant, onder meer voor AI-toepassingen, vooroordelen over huidskleur wegnemen.

De huidige dermatologische standaard voor huidskleur werd in de jaren ’70 van de vorige eeuw door dermatoloog Thomas Fitzpatrick van de Harvard-universiteit ontwikkeld om in te schatten hoe ultraviolete straling kon worden gebruikt voor het behandelen van huidziektes. Hiervoor werden er aparte types huidskleuren voor eerst witte en later ook zwarte personen gedefinieerd. Tegenwoordig wordt deze standaard vooral gebruikt voor het testen van sunblock-producten en het inschatten van het risico op huidkanker.

Verouderd

De standaard wordt tegenwoordig wel als verouderd gezien. Bovendien is het niet duidelijk of deze standaard voor huidskleuren bepaalde vooroordelen over mensen met een andere huidskleur dan wit voorkomt. Een Amerikaanse overheidsorganisatie als het Department of Homeland Security gaf onlangs al aan dat de standaard voor gezichtsherkenning al niet meer toepasbaar is en moet worden gestopt. De huidskleur van mensen zou volgens de ambtenaren tegenwoordig al te divers zijn, zodat onderscheid op basis van FST niet meer mogelijk is.

Google zoekt alternatief

Google is daarom een initiatief gestart voor het ontwikkelen van een geheel nieuwe standaard, zo schrijft Venturebeat. De techgigant onderkent de problemen die FST nu geeft en werkt daarom aan een alternatieve en vooral meer inclusieve methode voor het definiëren van huidskleur door zijn producten. Denk daarbij vooral aan de diverse op AI gebaseerde gezondheidsoplossingen en -toepassingen en bij collaboration tools als Google Meet. Specifieke details over het onderzoek naar de nieuwe standaard zijn nog niet bekend.

Overigens is Google niet de enige techgigant die onderkent dat de FST-standaard niet meer van deze tijd is en moet worden vervangen. Ook Facebook en gezichtsherkenningstechnologiespecialist AnkyVision onderkennen dat deze standaard de langste tijd heeft gehad. Microsoft, Apple en smart watch techgigant Garmin blijven voorlopig nog met de FST-standaard werken, hoewel zij ook aangeven dat de standaard ‘imperfecties’ heeft.