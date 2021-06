Google stelt cookiealternatief FLoC uit

Google stelt zijn alternatief voor cookies, FLoC, uit na weerstand uit de industrie en van de overheid. Google’s oplossing om het blokkeren van third party cookies tegen te gaan staat tot ten minste 2023 in de koelkast.

De advertentie-inkomsten van Google lopen soms gevaar door blokkades. De techgigant heeft daarom een alternatief bedacht: in plaats van cookies van Google’s klanten zouden nu gebruikersprofielen op de computers van gebruikers bewaard moeten worden. Die profielen zijn uiteraard door Google bedacht en gestuurd, niet meer door de klanten van Google. Ze zouden een groepsbeeld van de interesses van de gebruikers moeten geven, dat door Google verkocht kan worden aan de eigen klanten, die voorheen dus zelf cookies achterlieten.

Het in 2020 aangekondigde plan, dat Google ‘Federated learning of cohorts’, werd direct al getorpedeerd door andere internetgiganten en door overheden. De EU stelde zelfs meteen een onderzoek in naar het plan. Veel browsers protesteren tegen FLoC. Apple, Opera, Mozilla en Microsoft gaven aan geen plannen te hebben om ondersteuning te implementeren en Amazon blokkeert het zelfs actief.

Chrome stopt in 2023 met third party cookies

Google brengt het allemaal wat positiever en zegt dat het “substantiële feedback” heeft gekregen na de eerste proef. Nu zal de ontwikkeling bewust langzamer dan gepland voortgezet worden wat “voldoende tijd zal geven voor openbare discussie over de juiste oplossingen, voortdurende betrokkenheid bij regelgevers en voor uitgevers en de advertentie-industrie om hun diensten te migreren.”

Google zegt dat FLoC slechts een van de 30 voorstellen is die op tafel liggen en dat er met vier getest wordt. Medio 2023 zal Chrome de ondersteuning voor third party cookies over een periode van drie maanden geleidelijk beëindigen. Het helemaal niet volgen van gebruikers, zoals andere browsers zich ten doel hebben gesteld, lijkt vooralsnog niet een van die 30 voorstellen te zijn.